Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.
"Rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rezan Epözdemir'in gözaltı süreci bir gün daha uzatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geride bıraktığımız gün de Epözdemir'in gözaltı süresini uzatmıştı.
OFİSİNDE 150 BİN DOLAR
Soruşturmanın rüşvet ayağında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda 150 bin dolar ve çok sayıda senet ele geçirildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Epözdemir davasında soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararları verdi.
"Rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, tanık Atalay Demirbaş'ın iddialarında adı geçen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın eski katibinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.