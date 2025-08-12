Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'yi Külliye'de kabul etti Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum "kolon kesme" iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı HSK'nın "yeni mahkeme" kararı Resmi Gazete'de! Eyüpsultan'ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç'tan açıklama Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplandı | Komisyona giren yeni isimler AK Parti'de komisyon zirvesi! Güler ve Ala 22 üye milletvekiliyle toplantı yapacak
PODCAST CANLI YAYIN

Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "Rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" soruşturmalarında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı. Epözdemir'in rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında. Epözdemir davasında soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararları verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

"Rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rezan Epözdemir'in gözaltı süreci bir gün daha uzatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geride bıraktığımız gün de Epözdemir'in gözaltı süresini uzatmıştı.

Gözaltı sayısı artıyor (Takvim.com.tr)Gözaltı sayısı artıyor (Takvim.com.tr)

OFİSİNDE 150 BİN DOLAR
Soruşturmanın rüşvet ayağında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda 150 bin dolar ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr)Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr)

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Epözdemir davasında soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararları verdi.

"Rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, tanık Atalay Demirbaş'ın iddialarında adı geçen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın eski katibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Cengiz Çallı (Takvim.com.tr)Cengiz Çallı (Takvim.com.tr)

YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Bu arada emniyetteki işlemleri devam eden avukat Rezan Epözdemir'in de yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Koruma polislerinin de tanık olarak ifade vereceği belirtiliyor.

HESAP AÇTIRDIĞI İSİMLER LİSTEDE
Epözdemir'in farklı bankalarda birçok kişi adına hesap açtırdığı ve bu hesapları aktif kullandığı ortaya çıktı. Bankalarda hesap açan kişilerin de yeni gözaltı listesinde olduğu belirlendi.

Rezan Epözdemir ve Çallıdan organize işler! 50 bin €luk Mercedes şantajı, 150 bin $lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştıRezan Epözdemir ve Çallıdan organize işler! 50 bin €luk Mercedes şantajı, 150 bin $lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı

NE OLMUŞTU?
Avukat Rezan Epözdemir, başsavcılıkça, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplandı | Komisyona giren yeni isimler
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Jose Mourinho'dan farklı 11! Fenerbahçe Feyenoord'u böyle yıkacak
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum "kolon kesme" iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi
HSK'nın "yeni mahkeme" kararı Resmi Gazete'de! Eyüpsultan'ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç'tan açıklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Kim dinliyor bunları: Spotify'da rüşvet bombası! Şarkıcılar isyan etti editörlerine soruşturma başlatıldı
Grand Kartal Otel faciasında yeni detay! İtfaiye raporu otele gidilmeden mi yazıldı? | GPS kayıtları gerçeği ortaya çıkardı
Gazze cevabı yüzünden askıya alınmıştı! Grok’un ilk işi “u dönüşü” oldu
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? Bakan Yumaklı son durumu paylaştı
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 786 artçı! 1 kişi hayatını kaybetti
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken mi çarpıştı?
Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!