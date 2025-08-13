Tekirdağ'da yine su krizi! Bu kez "akması" tepki çekti

takvim-logo

Tekirdağ'da yaşanan su kesintilerinin kısıtlı şekilde su verilmeye başlandı. Bazı mahallelerde musluklardan kahverengi su akması vatandaşın tepkisini çekti.

Tekirdağ'da yaşanan su kesintilerinin ardından bazı mahallelerde musluklardan kahverengi su akmaya başladı.

TEKİRDAĞ'DA GÜNLERCE SU KESİNTİSİ YAŞANDI
Kentte son günlerde etkisini artıran kuraklık ve alt yapı yetersizlikleri su kesintilerine sebep oldu.

Vatandaşlar CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterirken kısıtlı şekilde su verilmeye başladı.

KAHVERENGİ SU AKTI
Su kesintilerinin ardından musluklardan kahverengi su akmaya başladı.

Bazı evlerde akan suyun rengi ve kokusu tepki çekerken, vatandaşlar durumu sosyal medyada da paylaştı.

İhbarda bulunan vatandaşlardan kimisi, "Musluklarımızdan kahve servisi" diyerek durumu tiye aldı.

