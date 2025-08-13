Tekirdağ'da yine su krizi! Bu kez "akması" tepki çekti

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 14:39

TEKİRDAĞ'DA GÜNLERCE SU KESİNTİSİ YAŞANDI Kentte son günlerde etkisini artıran kuraklık ve alt yapı yetersizlikleri su kesintilerine sebep oldu.

Tekirdağ 'da yaşanan su kesintilerinin ardından bazı mahallelerde musluklardan kahverengi su akmaya başladı.

Bazı evlerde akan suyun rengi ve kokusu tepki çekerken, vatandaşlar durumu sosyal medyada da paylaştı.

Tekirdağ'da yaşanan su kesintilerinin ardından bazı mahallelerde musluklardan kahverengi su akmaya başladı (İHA)

İhbarda bulunan vatandaşlardan kimisi, "Musluklarımızdan kahve servisi" diyerek durumu tiye aldı.