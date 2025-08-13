Tekirdağ'da yine su krizi! Bu kez "akması" tepki çekti
Tekirdağ'da yaşanan su kesintilerinin kısıtlı şekilde su verilmeye başlandı. Bazı mahallelerde musluklardan kahverengi su akması vatandaşın tepkisini çekti.
TEKİRDAĞ'DA GÜNLERCE SU KESİNTİSİ YAŞANDI
Kentte son günlerde etkisini artıran kuraklık ve alt yapı yetersizlikleri su kesintilerine sebep oldu.
Vatandaşlar CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterirken kısıtlı şekilde su verilmeye başladı.
KAHVERENGİ SU AKTI
