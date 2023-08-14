



Tüm bu yaşanların gölgesinde Ekremci SÖZCÜ yazarlarından İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'u kaybedemeyiz" diyeceğini ve yeniden İBB Başkanı adayı olacağını yazdı.



İMAMOĞLU 'İSTANBUL' DİYECEK

"İmamoğlu 'İstanbul' diyecek" başlıklı köşe yazısında Saymaz, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de genel başkan değişiminin gerekli olduğunu vurgulayacağını söyledi. İmamoğlu'nun "Değişim olmazsa yerel seçimde risk doğabilir" görüşünü dillendireceğini aktardı.



ELDE İSTANBUL KALDI...

CHP'lilerde ise "Türkiye'yi alamadık bari İstanbul elimizde kalsın" hissiyatının egemen olduğu kulislerde konuşuluyor.



İMAMOĞLU'NUN BÜYÜK KUMARI: SEÇİMDE KAYBEDECEK SEÇİMDEN SONRA KK'YI DEVİRECEK

Gelinen bu noktada seçim öncesi çıkış yolu bulamayan Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrası için planlar yaptığı, İstanbul'u kaybederek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edeceği kulislerde konuşulmaya başlandı.



Bu durum İmamoğlu'nun 'büyük kumarı' yorumlarını da beraberinde getirdi.





"İMAMOĞLU, CHP'DE ADAYLIK YARIŞINA GİRMEYİ GÖZE ALAMAYACAK"

Öte yandan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'de mahalle delegeleri seçimini Kemal Kılıçdaroğlu'nun ezici bir biçimde kazandığını belirterek, "Dün Ankara'da, CHP'nin kalesi olan Çankaya'nın ilçe kongresi vardı. Kılıçdaroğlu sildi, süpürdü. Eğer il kongreleri de Kılıçdaroğlu'nun lehine sonuçlanırsa Ekrem İmamoğlu'nun kurultayı kaybettiğinin resmidir" diye yazdı. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Seni İstanbul'a aday gösterelim" mesajı verdiğini kaydeden Selvi, "İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı'nda adaylık yarışına girmeyi göze alamayacak. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nun adaylığını engellemeyi göze alamayacak. Sonuçta Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı, İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olacak" ifadelerini kullandı.





Gelelim İYİ Parti'ye...



Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara gözler çevrilmiş vaziyette.



Fondaş İsmail Saymaz, İYİ Parti cephesinden aktardıklarına göre; Akşener muhalif seçmenlere adres olarak İYİ parti'yi gösterecek. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da adaylara ve CHP'nin alacağı tavra bakacak.



Bir taraftan da İYİ Parti tabanındaki 'müstakil seçim' ateşi harlanarak büyüyor.





"CHP YÜZÜNDEN TÜRKİYE'Yİ KAYBETTİK, BELEDİYE KAYBETSEK NE OLUR"

Saymaz köşe yazısında İYİ Partili milletvekillerinin "Tabanımız rahatsız ve öze dönüş istiyor" dediğini, Ankara - İstanbul değil Saruhanlı'da bile ittifak olmaksızın seçime girilmesi gerektiğini savunuyor.



Bir başka İP'li vekil ise "CHP'liler yüzünden Türkiye'yi kaybettik, belediye kaybetsek ne olur" dedi.



İsmail Saymaz'ın ilgili yazısında yer alan detaylar şöyle;



İstanbul'da Bilge Yılmaz, Ankara'da Kürşat Zorlu ve İzmir'de Ümit Özlale'nin isimlerinin konuşulduğundan söz ediyor. "Kaybettiren olmakla suçlanırsız " dedim. "Hiç umurumuzda değil" diyor.



Ekliyor: "CHP'liler yüzünden Türkiye'yi kaybettik, belediye kaybetsek ne olur."



Ben İyi Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracağına hiç ihtimal vermiyorum. Öyle olsa bile tabanları, Yavaş ve İmamoğlu'na kendiliğinden yönelecektir. Ancak İyi Parti, destek verme karşılığında elini yükseltecektir. Ankara ve İstanbul'a karşılık Adana ve Mersin'i isteyebilirler.





TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI

Öte yandan Takvim.com.tr İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilime dikkat çekerek İzmir'de İYİ Parti'nin CHP adayını desteklemeyeceğini ve bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi aday gösterebileceğini yazmıştı.