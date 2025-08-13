Ankaralılar ücretli halı saha uygulamasına tepki gösterdi! "Halkın ortak malı rant kapısına çevrilemez”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Eymir Mahallesi'ndeki Park Eymir Toplu Yapı Konutları içerisinde yer alan iki halı sahayı 10 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıkardı. Ancak bu sahaların, imar planında "Düzenleme Ortaklık Payı" (DOP) kapsamında ayrılan kamusal alanlarda yer alması ve yalnızca halkın ücretsiz kullanımına tahsis edilebilmesi nedeniyle TOKİ sakinleri tepki gösterdi.

Ankaralılardan Mansur Yavaş tepki (takvim foto arşiv)



Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı, 21 ada ve 5 bin 405 bağımsız bölümden oluşan dev yerleşkede yaşayan vatandaşlar, ABB'ye verdikleri dilekçede "Bu alanlar TOKİ tarafından DOP kapsamında kamunun ortak kullanımı için yapıldı. Kiraya verilmesi hukuksuzdur. Ücretsiz kullanım devam etmelidir" ifadelerine yer verdi. Vatadanşlar, aksi halde yasal yollara başvuracaklarını da belirtti.

"BAŞKA SPOR ALANI YOK"



Ayyıldız Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çakmak konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"2 halı saha yapıldığı 2012 yılından itibaren ücretsiz olarak özellikle çocuklar ve gençler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyordu. Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı bir alanda bu iki halı saha dışında futbol oynayacakları bir yer bulunmamakta. ABB tarafından kiraya verilmek istenen bu sahalar gençlerimiz için hem sosyalleşme hem de kötü alışkanlıklardan uzak durma açısından çok önemli tesislerdir. ABB bu kararından vazgeçmeli, TOKİ buraları ücretsiz konut sakinlerine yaptı."

"RANT KAPINIZ OLAMAZ"



Buket Park Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Topcu ücretsiz verilen hizmetin belediyenin rant kapısı olmadığını belirterek, "Her yaştan sporseverin faydalandığı halı saha, yaptığınız ihale sonucunda artık paralı ve kapısına kilit vurulmuş durumda. Bulunduğumuz konumda spor yapabileceğimiz başka bir alan yok. Gençliğe verdiğiniz değer bu olmamalı. Burası ücretsiz hizmet edilsin diye inşa edildi, sizin rant kapınız olsun diye değil." dedi.



"MÜLKİYET HALKINDIR"



Yeşildoğa Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yalgın ABB!nin vatandaşlara verdiği küstah cevaba vurgu yaparak, "Akşamları gençler, sabahları emekliler burada vakit geçiriyor. ABB'nin söylediği gibi 'tasarruf bizde' demekle olmuyor. Tasarruf sizde olabilir ama mülkiyet halkındır." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN MADDİ DURUMU ÖZEL TESİSLERE GİTMEYE YETMİYOR"



Ayışığı Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Özakın sahalar ve bunun gibi vatandaşın erişim sağlayabileceği alanların neden ücretsiz olduğuna dikkat çekerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sahalar ücretsiz olmalı çünkü herkesin maddi durumu özel tesislere gitmeye yetmez. Belediyenin görevi halkın malını korumak, kiraya verip para kazanmak değil."

"HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ"

15 Temmuz Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Ahmet Yıldırım haklarına el konulduğunu ifade ederek, "Her gün torunlarımı buraya getiriyorum. Onların güvenle oynayabileceği tek yer burası. Şimdi parayla kiralanırsa biz nasıl faydalanacağız? Bu resmen halkın hakkına el koymaktır." dedi.



"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"



İhlamur Sitesi Üretim Kurulu Başkanı Erhan Erçetin haksızlığa karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Biz anne babalar olarak bu haksızlığa sessiz kalmayacağız. Çocuklarımızın geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.