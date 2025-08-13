Başkan Erdoğan büyük coşkuyla karşılandı! Kıraç’tan Azer Bülbül’e… "Ben de deliler gibi aşığım size"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programına katıldı.
BÜYÜK COŞKU
Etkinlik, gençlerin yoğun ilgisi ve coşkusuyla başladı. Erdoğan, salona sanatçı Kıraç'ın Endamın Yeter adlı şarkısıyla girdi. Gençler, tezahürat ve alkışlarla Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
BEN DE DELİLER GİBİ AŞIĞIM SİZE"
Programın ilerleyen anlarında gençler, Azer Bülbül'ün "İlle de sen" şarkısını ve "Deliler gibi aşığız sana" sözlerini hep bir ağızdan seslendirdi.
Bu sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan Erdoğan, "Ben de deliler gibi aşığım size" ifadeleriyle karşılık verdi