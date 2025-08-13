Başkan Erdoğan büyük coşkuyla karşılandı! Kıraç’tan Azer Bülbül’e… "Ben de deliler gibi aşığım size"

Son Dakika
Ankara’da düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı’nın kapanış programında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerin yoğun ilgisi ve tezahüratlarıyla karşılandı. Salona Kıraç’ın "Endamın Yeter" şarkısıyla giren Erdoğan, gençlerin Azer Bülbül’ün “İlle de Sen” parçasındaki “Deliler gibi aşığız sana” sözlerini hep bir ağızdan söylemesi üzerine "Ben de deliler gibi aşığım size" diyerek karşılık verdi. Samimi atmosferin yaşandığı programda Erdoğan, kucağına aldığı 4 aylık bir bebeği öperek ailesine hediye takdim etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programına katıldı.

BÜYÜK COŞKU
Etkinlik, gençlerin yoğun ilgisi ve coşkusuyla başladı. Erdoğan, salona sanatçı Kıraç'ın Endamın Yeter adlı şarkısıyla girdi. Gençler, tezahürat ve alkışlarla Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

BEN DE DELİLER GİBİ AŞIĞIM SİZE"
Programın ilerleyen anlarında gençler, Azer Bülbül'ün "İlle de sen" şarkısını ve "Deliler gibi aşığız sana" sözlerini hep bir ağızdan seslendirdi.

Bu sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan Erdoğan, "Ben de deliler gibi aşığım size" ifadeleriyle karşılık verdi

Salondaki samimi atmosfer, küçük bir sürprizle devam etti. Erdoğan, program sırasında 4 aylık olduğu öğrenilen bir bebeği kucağına alarak öptü ve ailesine hediye verdi.

Erdoğan, ardından konuşmasına devam ederek gençlere hitap etti.

