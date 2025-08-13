PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem! 13 Ağustos 2025 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! Adana, Hatay, Kahramanmaraş...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 17:45:47’de 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen depremle kısa süreli paniğe sahne oldu. Saat 17:45'te kaydedilen 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı şehir merkezinde ve çevre köylerde hissedildi.

AFAD DUYURDU

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre sarsıntının merkez üssü, 37.65806 kuzey enlemi ve 36.16917 doğu boylamı noktası olarak kaydedildi. Bölge, Osmaniye'nin kuzeyinde yer alıyor ve çevre illerden de hissedildiği bildiriliyor.

📍 Yer: Kadirli (Osmaniye)
📏 Büyüklük: 4.1 (Mw)
📅 Tarih: 13 Ağustos 2025
🕒 Saat: 17:45:47 TSİ
🗺 Enlem: 37.65806 N
🗺 Boylam: 36.16917 E
📉 Derinlik: 5.12 km

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, merkez üssünde net şekilde hissedilirken çevre illerde ise daha zayıf şekilde hissedildi. Başta Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı bölgelerinde sarsıntıyı hissedenler kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Uzmanlar, Osmaniye ve çevresinin Doğu Anadolu Fay Hattı'na yakın konumda olduğunu ve bu nedenle sismik hareketlilik açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle Kadirli ilçesi, Adana ve Kahramanmaraş'a yakınlığı nedeniyle depremlerin etkisinin daha geniş alanda hissedilebildiği bir bölgede yer alıyor.

13 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.08.13 17:45:46  37.6727   36.1205        5.0      -.-  4.0  3.8   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          İlksel
2025.08.13 17:36:50  39.2028   28.0925       14.3      -.-  2.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 17:29:55  39.1578   28.1850        4.2      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 17:27:06  39.1225   28.2735        5.0      -.-  1.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 17:25:38  39.1838   28.0885       14.1      -.-  1.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 17:21:23  39.1598   28.1203       11.0      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 17:19:15  39.1983   28.1343       20.0      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 16:16:18  39.2003   28.0573       11.4      -.-  2.2  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 16:08:40  39.2383   28.1207        6.8      -.-  1.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 16:06:56  39.2327   28.0643        9.8      -.-  1.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 16:02:21  39.1360   28.0680        2.5      -.-  1.1  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2025.08.13 16:00:07  39.2343   28.0280       10.5      -.-  1.9  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 15:59:31  37.4802   42.3718        5.0      -.-  2.1  -.-   TOPTEPE-(SIRNAK)                                  İlksel
2025.08.13 15:56:49  39.1853   28.0833        9.5      -.-  2.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 15:55:19  39.2463   28.1673       11.1      -.-  3.5  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.08.13 15:44:12  39.2028   28.2120       13.2      -.-  2.1  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 15:43:56  39.1850   28.1705       13.3      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 15:38:13  39.2132   28.0858        9.6      -.-  2.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 15:35:57  39.2017   28.2467       17.9      -.-  1.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 15:31:01  38.5700   43.0143        9.0      -.-  2.3  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2025.08.13 15:30:41  39.2253   28.0787        7.2      -.-  1.9  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 15:27:11  39.2147   28.0728        7.8      -.-  2.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 15:25:50  39.2090   28.1253        8.0      -.-  2.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 15:23:52  39.2237   28.1118        7.2      -.-  1.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 15:21:25  39.1663   28.1442       10.3      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 15:17:16  39.1660   28.0573       11.7      -.-  2.4  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.08.13 15:15:13  39.1828   28.1342        7.7      -.-  2.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 15:12:50  36.9615   28.2602       15.6      -.-  1.7  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
