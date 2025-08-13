Son dakika: Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem! 13 Ağustos 2025 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! Adana, Hatay, Kahramanmaraş...

Osmaniye 'nin Kadirli ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen depremle kısa süreli paniğe sahne oldu. Saat 17:45'te kaydedilen 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı şehir merkezinde ve çevre köylerde hissedildi.

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre sarsıntının merkez üssü, 37.65806 kuzey enlemi ve 36.16917 doğu boylamı noktası olarak kaydedildi. Bölge, Osmaniye 'nin kuzeyinde yer alıyor ve çevre illerden de hissedildiği bildiriliyor.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, merkez üssünde net şekilde hissedilirken çevre illerde ise daha zayıf şekilde hissedildi. Başta Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı bölgelerinde sarsıntıyı hissedenler kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Uzmanlar, Osmaniye ve çevresinin Doğu Anadolu Fay Hattı'na yakın konumda olduğunu ve bu nedenle sismik hareketlilik açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle Kadirli ilçesi, Adana ve Kahramanmaraş'a yakınlığı nedeniyle depremlerin etkisinin daha geniş alanda hissedilebildiği bir bölgede yer alıyor.