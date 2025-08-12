PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı ilk 11'i belli oldu

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı Rotterdam'da 1-0 kaybeden sarı lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının önünde kazanarak adını play-offlara yazdırmak ve ardından da lig aşamasına kalmak amacında. Zorlu randevu öncesinde Jose Mourinho kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Feyenoord maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Feyenoord'u konuk ediyor.

Fenerbahçe - Feyenoord maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Sebastian Szymanski (AA)Sebastian Szymanski (AA)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Fred, Sofyan Amrabat, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri

FEYENOORD: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Ueda, Sauer, Moussa

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin bir üst tura çıkması için rakibini en az iki farklı yenmesi gerekiyor. Tek farklı galibiyetlerde eşleşme uzatmaya gidecek.

Beraberlik ve mağlubiyette ise Hollanda temsilcisi tur atlayan taraf olacak.

Sofyan Amrabat (AA)Sofyan Amrabat (AA)

HOLLANDALILARLA 26. MAÇ

Sarı lacivertliler, Hollanda ekipleriyle ilk maçını 1964-1965 sezonunda oynadı. O dönemki ismi UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda şampiyonu DWS Amsterdam takımıyla eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybederken, sahasında da 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, 1968-1969 sezonunda ise yine Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Ajax'la eşleşti. Bir önceki turda Manchester City'yi eleyen sarı-lacivertliler, ikinci turda Ajax'a hem deplasmanda hem de iç sahada 2-0'lık mağlubiyetlerle yenilerek elendi.

Oğuz Aydın (AA)Oğuz Aydın (AA)

İLK GALİBİYETİNİ PSV KARŞISINDA ALDI

Fenerbahçe, 1978-1979 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bu kez PSV Eindhoven ile eşleşti. İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Hollanda ekipleri karşısındaki ilk galibiyetine imza attı. Ancak rövanş maçını 6-1 kazanan PSV Eindhoven, üst tura yükselen taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Feyenoord'la rakip oldu. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Feyenoord, İstanbul'dan da 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösteren sarı-lacivertliler; PSV Eindhoven ile oynadığı grup maçlarının ilkini 3-0 kazanırken, deplasmanda ise 2-0 mağlup oldu.

2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan sarı-lacivertliler; Inter, CSKA Moskova ve PSV Eindhoven ile G grubunda mücadele etti. PSV ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasındaki maçtan ise 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Archie Brown (AA)Archie Brown (AA)

İLK RAKİP AZ ALKMAAR

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk Hollandalı rakibi AZ Alkmaar oldu.

2006-2007 sezonunda son 32 turunda AZ Alkmaar'la karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibiyle sahasında 3-3, deplasmanda ise 2-2 berabere kalırken, deplasman golü kuralı sebebiyle elendi.

Sofyan Amrabat (İHA)Sofyan Amrabat (İHA)

8 MAÇLIK SERİ

2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 maçta 5 galibiyet alan Fenerbahçe, tek mağlubiyetini Hollanda ekibi Twente karşısında sahasında 2-1'lik skorla yaşadı. Sarı-lacivertli takım, deplasmandaki mücadeleyi ise 1-0 kazandı. Fenerbahçe, kazandığı bu maçla birlikte Hollanda temsilcileriyle üst üste oynadığı 8 maçta kaybetmedi.

2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'ı sahasında 1-0 yenen sarı-lacivertliler, deplasmandan 0-0'lık skorla döndü.

2016-2017'de UEFA Avrupa Ligi'nde bu kez Feyenoord'la eşleşen Fenerbahçe, gruptaki iki maçı da 1-0'lık skorla kazandı.

2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente ile eşleşen sarı-lacivertli takım, ilk maçı 5-1 kazanırken, deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle dönerek gruplara kaldı. 5-1'lik skor, Fenerbahçe'nin Hollanda ekiplerine karşı elde ettiği en farklı galibiyetti.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında 2 Hollanda takımıyla deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, Twente ile 1-1 berabere kalırken, AZ Alkmaar'a ise 3-1 kaybederek 8 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Jayden Oosterwolde (İHA)Jayden Oosterwolde (İHA)

1 KEZ TURLADI

Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle eleme usulü oynanan karşılaşmalarda 6 kez karşı karşıya geldi.

1964-1965, 1968-1969 ve 1978-1979 sezonlarında UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası, grup statüsünde oynanmıyordu. Bu sezonlarda DWS Amsterdam, Ajax ve PSV Eindhoven'la karşılaşan sarı-lacivertliler, 3 rakibine de elendi.

2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a elenen Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda ise AZ Alkmaar'la son 32 turunda karşılaştı ve yine turu geçemedi.

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde Hollanda takımlarına karşı eleme turunda tek zaferini 2023-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente'ye karşı elde etti.

Hollanda temsilcileriyle 25 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 11 kez mağlup olurken 9 kez galibiyet sevinci yaşadı. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde ise 34 gol gördü.

İrfan Can Kahveci (AA)İrfan Can Kahveci (AA)

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Fenerbahçeden orta sahaya süper yıldız!Fenerbahçeden orta sahaya süper yıldız!
