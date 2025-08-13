PODCAST CANLI YAYIN

Rezan Epözdemir'in olmadığı masa yok! İş insanının oğlundan dikkat çeken iddia | "2 milyarlık malımıza çöktü"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "Rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" soruşturmalarında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in adı vefat eden ünlü iş insanı Ömer Saçaklıoğlu’nun 20 milyarı aşan miras davasında da çıktı. İstanbul’da değeri 2 milyarı aşan gayrimenkulün, onda bir fiyatına avukatlığını Rezan Epözdemir’in yaptığı şirkete satıldığını iddia eden iş insanının oğlu, “Rezan ve ekibi annemin bütün mirasına el koydu” dedi.

Rezan Epözdemir'e yönelik soruşturmada soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararı verdi. Epözdemir ile bağlantılı olduğu öne sürülen eski Cumhuriyet Savcısı C.Ç.'nin eski katibi gözaltına alındı. Diğer taraftan Epözdemir'in gözaltı süresi dün bir gün daha uzatıldı.

Vefat eden ünlü iş insanı Ömer Saçaklıoğlu'nun 20 milyarı aşan miras davası da Rezan Epözdemir'e uzandı. İstanbul Göktürk'te, 2022 yılında değeri 2 milyar lirayı bulan 100 değerli gayrimenkulün, satıştan 1.5 ay önce 100 bin TL sermaye ile kurulan Kurtaran Gayrimenkul isimli şirkete 243 milyon TL'ye satıldığı belirlendi. Hülya Kurtaran isimli şahıs adına kurulan şirketin avukatlığını ise Rezan Epözdemir yapıyor. Ünlü avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım" soruşturmasında gözaltına alındı. Daha önce CIA - MOSSAD ve FETÖ yöneticilerinin yer aldığı masada fotoğrafı çıkan Epözdemir ile ilgili büyük suçlamalar var. 2020'de vefat eden işadamı Ömer Saçaklıoğlu'nun 20 milyar lirayı aşan miras davasından da Rezan Epözdemir çıktı. Epözdemir'in, Kemer Life olarak bilinen Göktürk'teki 100 değerli gayrimenkulün yok pahasına satın alınması sürecinin merkezinde olduğu iddia edildi. Ünlü avukatın yargı içinde elde ettiği gücü kullanarak Ömer Saçaklıoğlu'nun eşi Emine Saçaklıoğlu'nu miras dışında bıraktığı da belirtiliyor.

Ömer Saçaklıoğlu'na ait Göktürk'teki 100 değerli gayrimenkul ölümünün ardından 12 Ekim 2022'de 243 milyon 508 bin TL'ye Kurtaran Gayrimenkul şirketine satıldı. Kurtaran Gayrimenkul'ün sahibinin Hülya Kurtaran olduğu belirlenirken, Emine Saçaklıoğlu ve avukatları, Hülya Kurtaran'ın bu satın almayı yapacak bir maddi güce sahip olmadığını tespit ettiklerini vurguluyor. Kurtaran'ın İstanbul'un sıradan bir semtinde mütevazı bir hayata sahip olduğu belirtilirken, şirketin Göktürk'teki değerli arazileri almadan 45 gün önce 100 bin TL'ye kurulması da manidar olarak değerlendiriliyor.

"MİRASA ÇÖKTÜLER"

Emine Saçaklıoğlu'nun avukatları, 243 milyon 508 bin TL'ye satılan 100 gayrimenkulün piyasa değerinin 2022 yılı itibarıyla 1.5 ila 2 milyar TL olduğunu da vurguluyor. Göktürk'teki arazinin 10'da 1'i fiyatına satın alınarak büyük bir rant sağlandığı da belirtiliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Ömer Saçaklıoğlu'nun vefat ettiği sırada yasal eşi ve mirasçısı olan Emine Saçaklıoğlu'nun oğlu Mehmet Saçaklıoğlu, "Rezan ve ekibi annemin bütün mirasına el koydu. Annemin milyarlık mirasına çöktüler" dedi.

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, başsavcılıkça, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulanmıştı.

