6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi

PSİKOLOJİK VE MESLEKİ DESTEK VERİLDİ

H.K.G. ile travma mağduru olması göz önünde bulundurularak psikolojik iyilik halinin güçlendirilmesine yönelik pek çok kez mesleki görüşme gerçekleştirildi ve psikiyatri servisine yönlendirilerek tedavi programı uygulandı.

ÇOCĞUNUN AŞILARI TAMAMLANDI

Çocuğunun bebeklik aşılarının olmadığı tespit edilerek, tedbir kararlarının çıkarılmasının ardından çocuğun bebeklik ve çocukluk dönemine ait aşıları tamamlandı.

H.K.G. ve çocuğunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ekonomik olarak desteklenmiş, grup çalışmalarına da katılımı sağlandı.

Aille ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet veren atölye çalışmalarına aktif katılımı sağlandı ve bu durumun psikolojisi üzerinde olumlu etkiler gösterdiği gözlendi.

EĞİTİM DESTEĞİ VERİLDİ

Talebi doğrultusunda okuma yazma kursuna yönlendirilmiş, ilkokul diplomasını açıköğretim üzerinden alması sağlanmış, ortaokul eğitimine başlamıştır.

MESLEKİ EĞİTİMLE İSTİHDAMI SAĞLANDI

Meslek edindirme kursuna yönlendirilen H.K.G. aşçılık sertifikası alarak istihdama katılımı sağlandı.

Adresinin deşifre olmaması için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak avukat aracılığıyla hukuki destek alması sağlandı.

DAVALARA DEVLET GÜVENCESİNE GÖTÜRÜLÜP GETİRİLDİ

Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasına polis ve personel refakatinde güvenlik tedbirleri alınarak götürülüp getirilmesi sağlandı.

GÜVENLİĞİ İÇİN KİMLİK BİLGİLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ SAĞLANDI

H.K.G.'nin talebi doğrultusunda ve mevcut tedbirlerinin kadın ve çocuğu korunma noktasında yetersiz kaldığı anlaşıldığından, 6284 sayılı kanun kapsamında kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesi de gerçekleştirildi.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından H.K.G.'nin şikayetlerine ilişkin İstanbul İl Müdürlüğü tarafından 15/11/2021 tarihli yazı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından H.K.G. ile ilgili yürütülen soruşturma sonucunun akıbeti ve varsa ilgili karar veya iddianamenin İl Müdürlüğüne tebliği istenmiş olup, herhangi bir cevap verilmemesi üzerine 12/09/2022 tarihli yazı ile tekraren H.K.G. ile ilgili yürütülmekte olan herhangi bir soruşturma olup olmadığı ve akıbeti hakkında İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi talep edildi.