Orban’dan Türkiye mesajı: “Aynı çizgideyiz barış için işbirliği yapıyoruz”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkler de bizim gibiler. Biliyorlar ki, savaşın sadece kaybedeni olur. Bu yüzden iki ülke (Türkiye ve Macaristan) barışı teşvik etmek için işbirliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı, AA MEVCUT TEMASLAR DÖRT TEMEL BAŞLIKTA TOPLANDI Hungary Today gazetesinin haberine göre Orban, Türkiye'ye yaptığı uçak yolculuğu sırasında Budapeşte-Ankara ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Her yıl Türkiye ile "en önemli meseleleri" gözden geçirdiklerini belirten Orban, mevcut temasların dört temel başlıkta toplandığını söyledi: ekonomi, göç, Ukrayna'daki savaş ve enerji.