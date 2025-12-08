Orban’dan Türkiye mesajı: “Aynı çizgideyiz barış için işbirliği yapıyoruz”
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ile barışı teşvik etme konusunda aynı yaklaşımı paylaştıklarını belirtirken, iki ülkenin ekonomi, göç, enerji ve savaş başlıklarında yakın işbirliği yürüttüğünü söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkler de bizim gibiler. Biliyorlar ki, savaşın sadece kaybedeni olur. Bu yüzden iki ülke (Türkiye ve Macaristan) barışı teşvik etmek için işbirliği yapıyor." ifadelerini kullandı.
MEVCUT TEMASLAR DÖRT TEMEL BAŞLIKTA TOPLANDI
Hungary Today gazetesinin haberine göre Orban, Türkiye'ye yaptığı uçak yolculuğu sırasında Budapeşte-Ankara ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Her yıl Türkiye ile "en önemli meseleleri" gözden geçirdiklerini belirten Orban, mevcut temasların dört temel başlıkta toplandığını söyledi: ekonomi, göç, Ukrayna'daki savaş ve enerji.
"AVRUPA VE AVRASYA'DAKİ GELİŞMELERİ İKİ ARKADAŞ OLARAK ELE ALIYORUZ"
Orban, iki ülkenin yılda bir kez yapılan ve ortak hükümet toplantısına eş değer nitelik taşıyan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantıları sayesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa ve Avrasya'daki gelişmeleri "iki arkadaş" olarak birkaç saat boyunca değerlendirme fırsatı bulduklarını aktardı.
MACARİSTAN'IN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ VARLIĞI ARTTI
İki ülke arasındaki ticaret hacmine de değinen Orban, "Bu düzenli toplantıları başlattığımızda iki ülke arasındaki 2-2,5 milyar avroluk ticareti ikiye katlama hedefi koyduk ve şu anda 4,5-5 milyar avroya ulaştık. Türkler, Macaristan ekonomisinde yerini aldı ve Macaristan'ın Türkiye ekonomisindeki varlığı da arttı." dedi.
EN UCUZ GAZ TÜRKİYE ÜZERİNDEN ULAŞIYOR
Enerji güvenliğine ilişkin değerlendirmesinde ise daha ucuz Rus gazının Macaristan'a yalnızca TürkAkım hattı üzerinden ulaştığını vurgulayan Orban, Ukrayna'daki savaşın bu hattın stratejik önemini artırdığını belirtti.
TÜRKİYE DİPLOMASİSİNE ÖVGÜ
Macaristan Başbakanı, Türkiye'nin son yıllarda diplomasi alanında üstlendiği rolü de övdü ve "Bu yüzden iki ülke barışı teşvik etmek için işbirliği yapıyor." sözlerini yinelerken, son 4 yılda sadece Türkiye'nin "Ukrayna tahılının Afrika'ya ulaştırılması gibi birkaç önemli anlaşmayı sonuçlandırmayı başardığını" kaydetti.