Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı! Dolmabahçe'de imzalar atılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı resmi törenle karşıladı. İki lider Dolmabahçe'de geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alacak. Daha sonra anlaşmalar imzalanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet Türkiye'ye geldi.

Erdoğan Orban’ı resmi törenle karşıladı



Erdoğan, Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.




Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı kapsamında iki lider geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alacak.



Güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

ORBAN TÜRKİYE'DE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı, İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladıklarını belirtti.

Köklü dostluk bağlarına sahip olunan Macaristan ile gerçekleştirilecek toplantının, stratejik ortaklığı pekiştirmek adına büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılacak görüşmelerin ve imzalanacak anlaşmaların, bölgemizin istikrarına ve ülkelerimizin refahına katkı sağlamasını diliyoruz."

