Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı! Dolmabahçe'de imzalar atılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet Türkiye'ye geldi.







Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı kapsamında iki lider geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alacak.