Kemal Kılıçdaroğlu'nu patlatacak gerçekler: Devlet 6 yaşında cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen çocuk için neler yaptı?

Türkiye günlerdir Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G.'nin kızı H.K.G.'yi (6) yaşında iken Kadir İstekli isimli şahısla nikahladığını ve kızın yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddialarını konuşuyor.
Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalat Bakanlıkları bu durumun 'kabul edilemez' olduğunu ve konunun takipçisi olunduğunu kamuoyu ile paylaştı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKANLIĞINA YÜRÜYEREK ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 2023 adaylığı için bu durumu siyaset malzemesi yaparak devleti hedef aldı.
"2 YILDIR YE YAPTINIZ"
Yanına millet vekillerini toplayan CHP Genel Başkanı, devletin 6 yaşında evlendiridiği iddia edilen ve cinsel istismara maruz kalan çocuk için sessiz kaldığını iddia ederek, "2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına siz! Sistematik bir tecavüz var iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. " dedi.
Kılıçdaroğlu şunları iddia etti;
"Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığı, adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını istemem. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede, günlerdir bekliyorum acaba bir ses verecek mi diye siyasal iktidar. 2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diye bakan.
"GAZETECİLER VAR BU ÜLKEDE, ONLAR HABER YAPTI VE DUYDUK"
2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına siz! Sistematik bir tecavüz var iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede, onlar haber yaptı ve duyduk."
KILIÇDAROĞLU'NUN 'VAR' DEDİĞİ GAZETECİLER ANLATTI
CHP Genel Başkanı'nın "Gazeteciler var" diyerek işaret ettiği CHP yandaşı Murat Ağırel ve Timur Soykan CHP'nin kanalı Halk TV'de devletin olaya nasıl müdahale ettiğini ve mağdura verilen desteği günler öncesinden anlatmıştı.