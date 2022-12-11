6 yaşındaki kızın cinsel istismarı! İfadesi ortaya çıktı: Evliler böyle oynarlar kimseye söylenmez

"O GECE SONRASINDA BÜYÜK BİR KARANLIK HATIRLIYORUM"

7-8 yaşlarındaydım. Sapanca'da bir evimiz bulunuyordu, oraya gitmiştik. Teyzemin kızı vefat edince annem kardeşlerimi alarak İstanbul'a geldi. Beni ve abimi Sapanca'da babamın yanında bıraktı. Babam beni o gece Kadir'in odasına yatağına gönderdi. Sapanca'daki evimiz iki katlıydı. Üst katta Kadir yaşıyordu. Ben odasına gittiğimde Kadir kapıyı kilitledi. Sonra beni kucağına aldı, yatağa yatırdı. Tekrar bana, 'oyun oynayalım mı' dedi. Ben 'hayır, abime gitmek istiyorum' dedim, ağladım. Kadir bağırdı, azarladı, 'sesini çıkartma, gitmeyeceksin, burada kalacaksın' dedi. Sonra benim üzerimi çıkardı, ben ağlıyordum. Sonra ben tekme attım, o da sinirlendi, bana saldırdı. (…)

Ben çok ağladım, çok canım yandı, karnım ağrıdı. Sonra ben büzüşerek yattım. O tekrar bana kızdı. Bana, 'ne halin varsa gör' dedi. 7-8 yaşlarındaydım. O gece sonrasını hatırlamıyorum. Sadece büyük bir karanlık hatırlıyorum.

"SAPANCA'DA KONUŞULMAYA BAŞLANMIŞ"

10 yaşına gelince Arifiye ilçesinde cemaatin Kur'an kurslarından birine yazıldım. İlk zamanlar yatılı gidiyordum. Daha sonra gündüz gidiyordum, akşam geliyordum. Kursa beni Kadir götürüp getiriyordu. Kurstan aldığı zaman arabada benimle ilişkiye giriyordu. Ben kurstaki hocalarımdan birine 'hocam ben evliyim' dedim. Hocam üzüldü, bana sarıldı. Başka bir şey demedi. Hocamın ismini hatırlamıyorum. Hocama söyledikten sonra Sapanca'da konuşulmaya başlanmış bu. Ben 13 yaşlarıma geldiğinde nişan yapmaya karar verdiler. 14 yaşımda da düğün yaptılar. Sonra düğünü Sancaktepe'de babamın vakfında yaptılar. Cemaatten insanlar geldi. Annem bana düğünde 'sakın ağlama, ağladığını görmeyeceğim' dedi.

"ANNEM EVLİ OLDUĞUMU AĞZINDAN KAÇIRDI, DOKTOR POLİS ÇAĞIRDI"

Kadir ile sürekli anlaşmazlık yaşıyorduk. Bana psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Hem ailem hem de Kadir ona itaat etmemi istiyordu. Ailem bana sürekli onun çok iyi bir insan olduğunu söylüyordu. Aynı evde yaşama başladıktan birkaç ay sonra ilk adetimi gördüm. O tarihlerde 14 yaşındaydım. Ben rahatsızlanınca annem ve Kadir beni kadın doğum polikliniğine götürdüler.