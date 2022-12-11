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    • 11.12.2022 14:06
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    6 yaşındaki kızın cinsel istismarı! İfadesi ortaya çıktı: Evliler böyle oynarlar kimseye söylenmez

    Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında evlendirdiği kızı H.K.G’nin ifadeleri ortaya çıktı. Kan donduran ifadelerde H.K.G., Kadir G.’nin kendisine  'Evliler böyle oyun oynarlar, ama bu oyun kimseye söylenmez' dediğini ifade etti. Öte yandan H.K.G. ifadesinde “Çocukların evlenmesinin normal olduğunu sanıyordum” dediği ortaya çıktı.

    İfadesi ortaya çıktı: Evliler böyle oynarlar

    Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel istismar davasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

    İstanbul'da Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine yapılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

    İSTENEN HAPİS CEZALARI
    H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarının 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2012 yılında soruşturmayı kapatan Cumhuriyet Savcısıyla ilgili de HSK tarafından soruşturma başlatıldı.

    2012'DEKİ SORUŞTURMAYI KAPATAN SAVCININ HATASI
    Sabah'ta yer alan habere göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcı hakkında HSK'ya verilen inceleme izninin detaylarına ulaşıldı.

    SAVCIYA KOVUŞTURMAYI KAPATTIĞI İÇİN SORUŞTURMA
    Daha önce kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan ve halen İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı H.E.Ö'nün o dönem mağdur H.K.G'nin dosyada doğduğu tarihe ilişkin rapor olmasına rağmen "kovuşturmaya yer yoktur" kararı vermesi nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

        H.K.G.'NİN DOĞUM RAPORU DOSYADA ÇIKTI
        H.K.G'nın 17 Ağustos 2012'de annesi ile birlikte hastaneye müracaat ettiğinde yaşının küçüklüğü nedeniyle durumun polise haber verildiği, müştekinin o tarihte mağdur olarak polis tarafından alınan ifadesinde 07 Nisan 2012 günü Sancaktepe'de düğün yaparak şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteğiyle evlendiğini, yaşının 17 olduğunu belirtmesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

        DOĞUM RAPORUNA GÖRE 1998'DE DOĞDU
        Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının ise H.K.G.'nın yaşının tespiti için doğum raporunun ve MERNIS doğum tutanağını Sapanca Kaymakamlığından istediği, Sapanca Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğünden cevap yazısında ise MERNİS doğum tutanağı ve doğum raporunda H.K.G.'nın 08 Mart 1998 tarihinde Özel Fatih Hastanesi'nde doğduğunun anlaşıldığı belirlendi.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
        İlk duruşmasının Mayıs 2023'te görüleceği davada ilk ifadeler ortaya çıkmaya başladı.

        H.K.G.'nin haziranda savcıya verdiği son ifadeye ulaşıldı. İfadesinde H.K.G. 'Evliler böyle oyun oynarlar, ama bu oyun kimseye söylenmez' dedi. Çocukların evlenmesi normal sanıyordum. Wattpad'den tanıştığım bir abla, 'devlet seni korur' deyince, kaçtım" şeklinde konuştu.

            7 Haziran 2022 Salı günü kayıt altında alınan ifade şöyle:

            "Ben 6 yaşındaydım. Evde kız kardeşimle oynarken annemle babam kendi aralarında konuşuyorlardı. Babam annemi bir şeye ikna etmeye çalışıyordu. Annem, 'o daha küçük' diyordu. Sonra babam beni yanına çağırdı ve 'kızım büyüdün sen değil mi, kocaman oldun, abla oldun değil mi?' diye sordu. Bunun üzerine ben de sevinerek ,'evet baba, büyüdüm' dedim. Babam anneme dönerek, 'bak kızım büyümüş, artık gelin olabilir' dedi. Annem o sırada ağlıyordu.

            Ertesi gün, yani 29 Şubat 2004'te annem beni hazırladı, saçlarımı taradı, babam elimden tuttu, beni aşağıya medreseye indirdi. Medreseye girdiğimizde içeride iki tane tanımadığım adam ve Kadir İstekli vardı. Arka tarafa geçmemi istediler, bu sırada benim elimde oyuncağım vardı onunla oynuyordum. O gün orada benim nikâhım kıyılmış, nikahı babam kıymış orada bulunan iki kişi de şahitlik etmişler. Bu kişilerden birinin ismi Muhammed Topal, diğerinin ismi Osman'dır. Ancak soyadını hatırlamıyorum. Akşama kadar orada kaldık. Babam ve yanındakiler orada dualar okudular, sohbet ettiler, akşama doğru babam beni eve götürdü.

            "KADİR İSTEKLİ, 'BU OYUN KİMSEYE SÖYLENMEZ' DEDİ"

            Ertesi gün abim beni medreseye indirdi. Abim beni indirirken orada bulunan öğrencilere kardeşime, 'bakmayın Kadir Hoca bunu yasakladı' diyordu. Abim beni Kadir'in odasına götürdü. Kadir, abimden odadan çıkmasını istedi. Abim çıktı odadan Kadir ile yalnız kaldık. Kadir yanıma geldi. Başımı okşadı. Bana ,'oyun oynayalım mı' dedi. Ben de sadece onaylar gibi başımı salladım. Yanımdan kalktı odanın kapısını kapattı, odanın kapısı camlıydı. Görünmesin diye cama havlular örttü. Sonra tekrardan yanıma geldi. (…)

            Bana bizim evlendiğimizi söyledi. 'Annen ve baban nasıl evlilerse biz de öyle evliyiz, sen benim karımsın, ben de senin kocanım. Evliler böyle oyun oynarlar, ama bu oyun kimseye söylenmez, bak annen ile baban kimseye söylemiyor' dedi. Ondan sonra bizim eve de gelmeye başladı. Ailenin bir ferdi gibi davranıyordu. Annem ve babam ona 'damadım' diyorlardı.

            "O GECE SONRASINDA BÜYÜK BİR KARANLIK HATIRLIYORUM"

            7-8 yaşlarındaydım. Sapanca'da bir evimiz bulunuyordu, oraya gitmiştik. Teyzemin kızı vefat edince annem kardeşlerimi alarak İstanbul'a geldi. Beni ve abimi Sapanca'da babamın yanında bıraktı. Babam beni o gece Kadir'in odasına yatağına gönderdi. Sapanca'daki evimiz iki katlıydı. Üst katta Kadir yaşıyordu. Ben odasına gittiğimde Kadir kapıyı kilitledi. Sonra beni kucağına aldı, yatağa yatırdı. Tekrar bana, 'oyun oynayalım mı' dedi. Ben 'hayır, abime gitmek istiyorum' dedim, ağladım. Kadir bağırdı, azarladı, 'sesini çıkartma, gitmeyeceksin, burada kalacaksın' dedi. Sonra benim üzerimi çıkardı, ben ağlıyordum. Sonra ben tekme attım, o da sinirlendi, bana saldırdı. (…)

            Ben çok ağladım, çok canım yandı, karnım ağrıdı. Sonra ben büzüşerek yattım. O tekrar bana kızdı. Bana, 'ne halin varsa gör' dedi. 7-8 yaşlarındaydım. O gece sonrasını hatırlamıyorum. Sadece büyük bir karanlık hatırlıyorum.

            "SAPANCA'DA KONUŞULMAYA BAŞLANMIŞ"

            10 yaşına gelince Arifiye ilçesinde cemaatin Kur'an kurslarından birine yazıldım. İlk zamanlar yatılı gidiyordum. Daha sonra gündüz gidiyordum, akşam geliyordum. Kursa beni Kadir götürüp getiriyordu. Kurstan aldığı zaman arabada benimle ilişkiye giriyordu. Ben kurstaki hocalarımdan birine 'hocam ben evliyim' dedim. Hocam üzüldü, bana sarıldı. Başka bir şey demedi. Hocamın ismini hatırlamıyorum. Hocama söyledikten sonra Sapanca'da konuşulmaya başlanmış bu. Ben 13 yaşlarıma geldiğinde nişan yapmaya karar verdiler. 14 yaşımda da düğün yaptılar. Sonra düğünü Sancaktepe'de babamın vakfında yaptılar. Cemaatten insanlar geldi. Annem bana düğünde 'sakın ağlama, ağladığını görmeyeceğim' dedi.

            "ANNEM EVLİ OLDUĞUMU AĞZINDAN KAÇIRDI, DOKTOR POLİS ÇAĞIRDI"

            Kadir ile sürekli anlaşmazlık yaşıyorduk. Bana psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Hem ailem hem de Kadir ona itaat etmemi istiyordu. Ailem bana sürekli onun çok iyi bir insan olduğunu söylüyordu. Aynı evde yaşama başladıktan birkaç ay sonra ilk adetimi gördüm. O tarihlerde 14 yaşındaydım. Ben rahatsızlanınca annem ve Kadir beni kadın doğum polikliniğine götürdüler.

                Orada annem doktor ile konuşurken evli olduğumu ağzından kaçırdı. Bunun üzerine doktor oraya polis çağırdı. Oradan polis bizi alarak karakola götürdü, ifadelerimiz alındı. Benim yerime annem ve Kadir ifade verdi. İfadelerinde benim yaşımın normalde büyük olduğunu, ancak küçük yazıldığını söylemişler. Bunun üzerine savcılık kemik testi istedi. Kemik testi için odaya girdiğimde içeride bir kız film çekiliyordu. Ben ondan sonra film çekileceğimi düşünüyordum. Ancak içerideki kız filmi çekilince ikimizi birden dışarı çıkardılar. Ben dışarı çıkınca Kadir'e 'neden bir şey yapılmadı' diye sordum. Kadir bana 'sessiz ol, sonra konuşuruz kimse duymasın' dedi. Sonra öğrendiğime göre o kızın kemik testi benim kemik testimmiş gibi göstermişler. Dosya o şekilde kapandı.

                OKUL MÜDÜRÜNE PAYLAŞIM SORUŞTURMASI
                Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili paylaşımlarından dolayı bir okul müdürüne soruşturma başlattı. MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

                "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

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                İfadesi ortaya çıktı: Evliler böyle oynarlar
                Haberler Güncel 6 yaşındaki kızın cinsel istismarı! İfadesi ortaya çıktı: Evliler böyle oynarlar kimseye söylenmez
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