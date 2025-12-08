Futbolda bahis soruşturması: Şüphelilerin ifadesi alınıyor | Ahmet Çakar serbest bırakıldı

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak'ın da bulunduğu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemleri devam ederken eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 37 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı?

37 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Mert Hakan Yandaş (DHA)Mert Hakan Yandaş (DHA)

AHMET ÇAKAR SAĞLIK NEDENİYLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

Çakar'ın, soruşturma sürecindeki işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldığı belirtildi. Başsavcılık, "Şüphelilerden Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştır, tedavisi devam etmektedir, emniyete tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmiştir." açıklamasını yaptı.

Murat Sancak (DHA)Murat Sancak (DHA)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.

Metehan Baltacı (DHA)Metehan Baltacı (DHA)

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

Zorbay Küçük (AA)Zorbay Küçük (AA)

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

1. Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)
2. Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)
3. Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivas Spor)
4. Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)
5. Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)
6. Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)
7. Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)
8. Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)
9. Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)
10. Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)
11. Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)
12. İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)
13. İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)
14. Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)
15. Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)
16. Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)
17. Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)
18. Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)
19. Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)
20. Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)
21. Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)
22. Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)
23. Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)
24. Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor)
25. Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)
26. Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)
27. Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor)
28. Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
29. Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
30. Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
31.Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)
32. Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
33. Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
34. Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
35. Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
36. Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
37. Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
38. Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
39. Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)
40. Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı
41. Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili
42. Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi
43. Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)
44. Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi
45. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem
46. Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor)

