Haberler Güncel Videoları 6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi

6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi

6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi
15.12.2022 11:17

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:39
Fondaş Şirin Payzın’ın ağzı...
Güncel 00:27
6 yaşındaki çocuğa istismar...
Güncel 13:02
AK Parti'den ''İmamoğlu''...
Güncel 00:56
6 yaşındaki çocuğa istismar...
Güncel 01:02
Ekrem İmamoğlu’nun Saraçhane...
Güncel 01:07
İcazet Kemal Kılıçdaroğlu...
Güncel 21:02
Türkmen gazı için 3'lü zirve
Güncel 12:46
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 01:34
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne...
Güncel 00:18
MSB duyurdu: Metina'da 8...
Güncel 01:51
FETÖ/PDY terör örgütüne...
Güncel 08:42
Yasadışı bahis soruşturması:...

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayı Türkiye'de büyük infiale neden olmuştu. Son dakika gelen gelişmeye göre cinsel istismar iddiasına ilişkin yargılanan sanıklardan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme, mağdur H.K.G. için ise akıl sağlığı raporu alınmasını talep etti. Karar sonrası polis, şüphelileri yakalamak için Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'na geldi. Gözaltına alınan sanıklar Kadir İstekli ve Baba Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA