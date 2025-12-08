Başkan Erdoğan Filistinli yönetmen Basel Adra'yı kabul etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli yönetmen Basel Adra'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. Kabulde, Oscar'da bu yıl "En İyi Belgesel" ödülünü kazanan Adra Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını çekti. Adra'yı tebrik eden Başkan Erdoğan, "Sizi, diğer yönetmenlerimizi, belgeselde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye olarak, Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerin yaşam mücadelesini konu alan Oscar ödüllü "No Other Land (Başka Toprak Yok)" filminin yönetmeni Basel Adra'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ
Kabulde, Oscar'da bu yıl "En İyi Belgesel" ödülünü kazanan Adra Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını çekti.
ADRA'YI TEBRİK ETTİ
Başkan Erdoğan, "No Other Land" belgeselinin kazandığı ödüllerden dolayı Adra'yı tebrik etti. İsrail'in işgalinin en azgın halinin, El-Halil'in güney tepelerinde yaşandığını belirten Erdoğan, bölgede işlenen suçları belgeleyen herkesin doğrudan hedef alındığını söyledi.
İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin şehit ettiği Adra'nın yakın arkadaşı Avde Hadalin ve tüm şehitler için Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, belgeseli çekerken gösterdikleri cesareti takdirle karşıladığını kaydetti.
"FİLİSTİN HALKININ TRAJEDİSİ SİNEMA SEKTÖRÜNDE YETERİNCE ELE ALINMIYOR"
Başkan Erdoğan, şunları söyledi:
"Şahsen ben de dünya kamuoyuna hitaplarımda, 'bir fotoğraf bin söze bedeldir' düşüncesiyle, Filistin davasının yıllar içerisinde nereden nereye geldiğini haritalarla, fotoğraflarla anlatmaya bilhassa önem veriyorum. Sanatınızla Nakba'dan bu yana süregelen İsrail yayılmacılığına dikkat çekmenizi çok değerli buluyorum. Şurası bir gerçek ki Filistin halkının yaşadığı trajedi, maalesef, sinema sektöründe yeterince ele alınmıyor. Bunda sektörün İsrail'e müzahir yapısının elbette büyük etkisi var. Bu sansür ortamına en nobran haliyle siz de maruz kaldınız."
Geçen yılki 96'ncı Oscar Ödülleri Töreni ile Cannes Film Festivali'nde Filistin'e yönelik destek ve dayanışma mesajlarının üst seviyede olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Oscar Ödülleri Töreninde, salonun dışındaki kalabalık, yaptıkları eylemlerle Gazze'ye çok güçlü bir destek verdi. Her iki törende de oyuncuların hem yakalarındaki broşlarla, hem verdikleri mesajlarla hem de kıyafetleriyle Gazzelilerin yanında olduklarını gördük. Bu seneki Akademi ödüllerinde, bu iradenin daha da kuvvetlendiğini memnuniyetle müşahede ettik. Sizin, bizim ve vicdan sahibi herkesin ortak çabalarıyla inşallah bu destek daha da artacak." dedi.
Sanatın temel misyonunun hakikatin izini sürmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Birçok uluslararası etkinlikte ödül alan 'Başka Toprak Yok' belgeselinizi, küresel vicdanın uyandırılmasında son derece önemli görüyorum. Yakalanan bu kamuoyu desteğinin sürdürülmesi ve ilginin Filistin'den uzaklaşmaması için çalışmalarınızı sürdürmenizi tavsiye ediyorum. Sizi, diğer yönetmenlerimizi, belgeselde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye olarak, Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.
"EN İYİ BELGESEL OSCAR"INI KAZANDI
İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı Filistinlilerin gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land"ın (Başka Toprak Yok), yönetmenliğini Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor üstlenmişti.
İsrailli ve Filistinli sinemacıların ortak çalışması olan ve Batı Şeria'nın güney ucundaki Mesafir Yatta'da geçen belgeselde, Adra'nın, İsrail ordusunun askeri eğitim bölgesi oluşturmak amacıyla başlattığı yıkımı, canı pahasına, belgeleme çabasını anlatılıyor.
Gerçek olayların anlatıldığı ve 2019-2023 yılları arasında geçen filmde, Filistin topraklarında İsrailli yasa dışı yerleşimciler ile İsrail ordusu tarafından uygulanan şiddet ve yıkımı gözler önüne seriliyor.
Belgeselde, Filistinlilerin evlerinden görüntüler, kişisel arşivler, haber videoları ve İsrailliler ile Filistinliler arasındaki diyaloglar da yer alıyor.
İsrail işgali altındaki Filistinlilerin yaşam mücadelesine, zorla yıkımlara ve hakikat arayışına çarpıcı bir tanıklık sunan film, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende "En İyi Belgesel Oscar"ını kazanmıştı.
Film ayrıca, geçen sene Almanya'da gerçekleştirilen 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "En iyi belgesel" ödülünün sahibi olmuştu. Yapım, festivalin ana kategorisi dışındaki "Panorama İzleyici Ödülleri" bölümünde de ödüle layık görülmüş ve filmi hazırlayanlar Alman RBB televizyon kanalı tarafından ödüle değer bulunmuştu.
FİLM İSTANBUL VE ANKARA'DA GÖSTERİLECEK
Öte yandan Filistinlilerin yaşam mücadelesini konu alan Oscar ödüllü "No Other Land" filmi, Uluslararası Af Örgütünün (UAÖ) desteğiyle İstanbul ve Ankara'da sinemaseverlerle ücretsiz buluşacak.
UAÖ'den yapılan açıklamaya göre, 10 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikle, Filistin'de yaşanan ağır ve sistematik hak ihlallerinin görünür kılınması amaçlanıyor.
Gösterimler, İstanbul'da Kadıköy Sineması'nda 13 Aralık'ta, Ankara'da ise Kült Kavaklıdere Sineması'nda 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
SOYKIRIMI KANITLAYAN RAPORUN ARAŞTIRMACISI KONUŞMACI OLACAK
Oscar'da bu yıl "En İyi Belgesel" ödülünü kazanan filmin gösteriminin ardından yapılacak söyleşilerde, tanıklığın ve dayanışmanın dönüştürücü gücü ele alınacak.
İstanbul'daki söyleşide, UAÖ Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, insan hakları krizlerinin küresel boyutunu ele alacak. İsrail'in Gazze'deki soykırımını kanıtlayan UAÖ raporunun yürütücülerinden Orta Doğu Araştırmacısı Budour Hassan da Gazze'deki tanıklıklarını paylaşacak.
İnsan hakları savunucusu avukat Aynur Şengal, Türkiye'den pratik dayanışma örnekleriyle, Filistin toplumunun karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine tarihsel bir perspektifle ışık tutacak.
Sinema yazarı ve gazeteci Olkan Özyurt, Filistin'de yaşanan soykırımın sinemada bugüne dek nasıl işlendiğini aktarırken, sinemanın hakikat anlatısındaki etik, politik ve estetik katmanlarını değerlendirecek.
Ankara'da, UAÖ Türkiye Şube Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Günal Kurşun moderatörlüğünde yapılacak söyleşide ise Hassan'ın yanı sıra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Özkoç, İnsan Hakları Okulu Başkanı Doç. Dr. Elçin Aktoprak ve Filistinli aktivist Esma Nur Kaşram konuşmacı olarak yer alacak.
Yönetmenliğini Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor'un üstlendiği film, İsrail işgali altındaki Filistinlilerin yaşam mücadelesine, zorla yıkımlara ve hakikat arayışına çarpıcı bir tanıklık sunuyor.
Filmin çekilmesinde desteği olan, insan hakları savunucusu Awda Al-Hathaleen, 28 Temmuz'da vurularak öldürülmüştü.