Başkan Erdoğan Filistinli yönetmen Basel Adra'yı kabul etti!

"Şahsen ben de dünya kamuoyuna hitaplarımda, 'bir fotoğraf bin söze bedeldir' düşüncesiyle, Filistin davasının yıllar içerisinde nereden nereye geldiğini haritalarla, fotoğraflarla anlatmaya bilhassa önem veriyorum. Sanatınızla Nakba'dan bu yana süregelen İsrail yayılmacılığına dikkat çekmenizi çok değerli buluyorum. Şurası bir gerçek ki Filistin halkının yaşadığı trajedi, maalesef, sinema sektöründe yeterince ele alınmıyor. Bunda sektörün İsrail'e müzahir yapısının elbette büyük etkisi var. Bu sansür ortamına en nobran haliyle siz de maruz kaldınız."

İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin şehit ettiği Adra'nın yakın arkadaşı Avde Hadalin ve tüm şehitler için Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, belgeseli çekerken gösterdikleri cesareti takdirle karşıladığını kaydetti.

ADRA'YI TEBRİK ETTİ Başkan Erdoğan, "No Other Land" belgeselinin kazandığı ödüllerden dolayı Adra'yı tebrik etti. İsrail'in işgalinin en azgın halinin, El-Halil'in güney tepelerinde yaşandığını belirten Erdoğan, bölgede işlenen suçları belgeleyen herkesin doğrudan hedef alındığını söyledi.

Başkan Erdoğan, Filistinli yönetmen Basel Adra'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. (AA)

Geçen yılki 96'ncı Oscar Ödülleri Töreni ile Cannes Film Festivali'nde Filistin'e yönelik destek ve dayanışma mesajlarının üst seviyede olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Oscar Ödülleri Töreninde, salonun dışındaki kalabalık, yaptıkları eylemlerle Gazze'ye çok güçlü bir destek verdi. Her iki törende de oyuncuların hem yakalarındaki broşlarla, hem verdikleri mesajlarla hem de kıyafetleriyle Gazzelilerin yanında olduklarını gördük. Bu seneki Akademi ödüllerinde, bu iradenin daha da kuvvetlendiğini memnuniyetle müşahede ettik. Sizin, bizim ve vicdan sahibi herkesin ortak çabalarıyla inşallah bu destek daha da artacak." dedi.

Sanatın temel misyonunun hakikatin izini sürmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Birçok uluslararası etkinlikte ödül alan 'Başka Toprak Yok' belgeselinizi, küresel vicdanın uyandırılmasında son derece önemli görüyorum. Yakalanan bu kamuoyu desteğinin sürdürülmesi ve ilginin Filistin'den uzaklaşmaması için çalışmalarınızı sürdürmenizi tavsiye ediyorum. Sizi, diğer yönetmenlerimizi, belgeselde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye olarak, Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"EN İYİ BELGESEL OSCAR"INI KAZANDI

İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı Filistinlilerin gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land"ın (Başka Toprak Yok), yönetmenliğini Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor üstlenmişti.

İsrailli ve Filistinli sinemacıların ortak çalışması olan ve Batı Şeria'nın güney ucundaki Mesafir Yatta'da geçen belgeselde, Adra'nın, İsrail ordusunun askeri eğitim bölgesi oluşturmak amacıyla başlattığı yıkımı, canı pahasına, belgeleme çabasını anlatılıyor.