6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayı Türkiye'de büyük infiale neden olmuştu. Son dakika gelen gelişmeye göre cinsel istismar iddiasına ilişkin yargılanan sanıklardan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme, mağdur H.K.G. için ise akıl sağlığı raporu alınmasını talep etti. Karar sonrası polis, şüphelileri yakalamak için Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'na geldi. Gözaltına alınan sanıklar Kadir İstekli ve Baba Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi.