6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında ilk duruşma tarihi değişti! Sanıklar hakkında tutuklama talebi

6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.'nin avukatı tutuklama talep etti.
İLK DURUŞMA TARİHİ DEĞİŞTİ
Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Gelen son haberlere göre, ilk duruşma tarihi de değişti. Buna göre, ilk duruşma 22Mayıs 2023 yerine 30 Ocak 2023'te görülecek.
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Olayla ilgili H.K.G.'nin avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. H.K.G.'nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesi istedi.
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DURUŞMA TARİHİNE ÇOK SAYIDA TEPKİ GELMİŞTİ
Duruşma tarihiyle ilgili Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün kaleme aldığı yazısında olaya tepki göstermişti. Duruşma tarihinin 8 ay sonra olmasının anlamsız olduğunu belirterek konuyu köşesine taşıyan Övür, "Gariplik sadece burada da değil. Mahkeme davayı 30 Ekim 2022'de açıyor. Ama nedense davanın görüleceği ilk duruşma tarihi de 8 ay sonraya yani Mayıs 2023'e verilmiş. Böyle bir dava için uzun bir süre..." ifadelerini kullandı.
CHP'nin başını çektiği muhalefetin 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı siyasi bir araç olarak kullanacağına dikkat çeken Övür, "Dertleri tarikat veya cemaatlerin şeffaflaşması, denetimi olsaydı ya da kendi çevrelerinde yaşanan taciz ve tecavüz vakalarının üzerine samimiyetle gidilmesi olsaydı, bugün karşılaştığımız sorunların çok daha azıyla karşılaşır ve ortak bir tavır gelişirdi. Öyle bakmadıkları daha ilk günden devleti, hukuku ve siyasi iradeyi suçlu ilan etmelerinden belli... Sahi, insanı kahreden, içini acıtan böyle bir olaydan bile siyaset devşirmeye kalkılması sorunlu bir zihniyet değil mi?" dedi.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı;
Böylesine insanın kanını donduran bir rezilliğin, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun hukuki deyimle "cinsel saldırı"ya uğramasının, hele geçmişi kötü sınavlarla dolu ve seçim dönemine girmiş bir ülkede siyaseten kullanılmaması mümkün değil. Hukuken gereği yapılmış olsa bile siyaseten bunu kullanacak birileri çıkacak. Seçim sürecinde çok daha farklı şeyler de görebiliriz.
Bunun için hiç tereddüt etmeden sorunun üzerine gitmek gerekiyor. Çünkü ortada sarsıcı bir gerçek var. Öncelikle de bu gerçek açığa çıkartılmalı. Dün de bugün de birilerinin bu tür vakalar üzerinden siyaset yapmaları bu amacı değiştirmemeli. Hukukun gereği neyse, en hızla şekilde o yapılmalı. Aslında sözünü ettiğimiz olayda, başlangıçta yapılan hatalar dahil yargı ve devlet işin üzerine gitmiş ve o utanç verici olayı bütün boyutlarıyla ortaya koymuş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağduru korumaya alınmış, savcı da, anne-baba dahil "suçluların" yargılanması için sağlam bir iddianame hazırlamış. Zaten kamuoyu da bu vahşeti o iddianameden öğrendi.