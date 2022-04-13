İmamoğlu'nun israf listesinin sonu gelmiyor! Denetim raporunda sadece 1 yemeğe 603 bin lira fatura ödediği ortaya çıktı

"İstanbul'da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" diyerek belediye başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nun, yemek davetlerini restoran ya da tarihi kasırlarda değil Çırağan Palace Kempinski Otel'de verdiği ortaya çıktı. İBB'nin kendine ait onca lüks tesisi varken, İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün, 29 Kasım 2021'de Çırağan Palace Kempinski Otel'de yenilen yemeğe 603 bin 316 TL ödediği belirlendi. Faturada, yemekle ilgili bilgi kısmında, "Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi akşam yemeği bedeli" olduğu ifade ediliyor.
YÜZDE 254 ARTTI
İBB Denetim Komisyonu Başkanvekili Muhammed Kaynar, "Temsil, ağırlama ve tören giderleri ödeneğinden tasarruf anlayışıyla bağdaşmayan harcamalar yapılmıştır. İBB Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri, 2020'ye kıyasla 2021'de yüzde 254 oranında artmıştır" dedi.
NASIL BOĞAZINDAN GEÇTİ
Vatandaşlar ve siyasiler de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temsili karşılamayı İBB'ye ait lüks tesisler yerine Çırağan Palace Kempinski'de yapmasını eleştirdi. İşte o tepkiler: