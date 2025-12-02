Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı ilk dönemine yaklaştı: Onuachu gol krallığında zirvede!

Süper Lig'de 2023-24 sezonunda kiralık olarak giydiği Trabzonspor'da ligde 21 maçta 15 gol kaydeden Onuachu, bu kez bonservisiyle geldiği Bordo- Mavililer'de ilk 14 haftaya 11 gol sığdırarak şimdiden ilk sezonundaki performansına yaklaştı. İlk döneminde 0.71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu dönem ise geride kalan haftada 0.78 ortalama ile mücadele ediyor.