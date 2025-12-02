Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı ilk dönemine yaklaştı: Onuachu gol krallığında zirvede!
2023-24 sezonunda kiralık olarak giydiği Trabzonspor’da ligde 21 maçta 15 gol kaydeden 31 yaşındaki Nijeryalı forvet, bu sezon 14 haftada 11 gol attı...
Süper Lig'de 2023-24 sezonunda kiralık olarak giydiği Trabzonspor'da ligde 21 maçta 15 gol kaydeden Onuachu, bu kez bonservisiyle geldiği Bordo- Mavililer'de ilk 14 haftaya 11 gol sığdırarak şimdiden ilk sezonundaki performansına yaklaştı. İlk döneminde 0.71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu dönem ise geride kalan haftada 0.78 ortalama ile mücadele ediyor.
GOLLERİN YÜZDE 44'Ü ONDAN
İLK sezonunda forma istikrarı yakalayamayan 2.01 boyundaki yıldız, bu sezon tüm maçlarda forma giydi. Onuachu, gol krallığında 11 gol ile ilk sırada yer alırken önemli isimleri geride bıraktı. Nijeryalı yıldız, ligde takımının gollerinin de yüzde 44'üne imza attı. Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
39 MAÇTA 28 GOL
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldız golcüsü Paul Onuachu, Bordo-Mavili forma altında 39 resmi maçta 28 gol attı.