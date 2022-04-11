İBB 35 yılda yapılmayan borcu 2,5 yılda yaptı! 2 yeni şirkete CHP kadrolarından 119 üye ve akçeli ihale işleri...



Fotoğrafta: AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar



Büyükşehir belediyesinde 2 yeni şirketin kurulmasını ve ilave yönetim kurulu üyeliklerinin oluşturulmasını eleştiren Kaynar, şöyle devam etti:

"119 kişi ilave yönetim kurulu üyeliği oluşturulmuş. Şirketlerin hiçbir faaliyeti yokken 119 adet ilave yönetim kurulu üyeliği oluşturulmuş. Denetim kurulu üyeliklerini hiç bilmiyoruz, çünkü bilgi verilmiyor. Bu şirketlerin yönetim kurulu üyelikleri tamamen belediye yönetimi, Ekrem Bey tarafından atanıyor. Bu şirketlerin yönetim kuruluna atanan kişileri, yapılan ödeme miktarlarını talep ettik. Cevap yok. Kim bu yönetim kurulu üyeleri? CHP eski ilçe başkanları, CHP belediye başkan adayları, kazanamayan adaylar. İl yönetim kurulu üyeleri, eski milletvekilleri ve akrabaları. Bir de CHP yönetici veya eski belediye başkanı adayı olduğu halde daire başkanlıklarına atanıp, oradan da bu şirketlerin yönetimine atananlar var. 119 kişi ile sınırlı değil. İBB'nin ortağı olduğu şirketleri belediye başkanının yakın adamları, CHP örgütlerinden atanan partili üyeler ve ittifak ortaklarına verilen kontenjan yönetiyor. Bu şirketlerin tamamı zarar ediyor, batma noktasında."

Yönetim kurulu üyeliğiyle ilgili örnek vereceğini söyleyen Kaynar, "Yeşim Meltem Şişli. Burada çok konuşuldu. Yeşim Meltem Şişli belediyenin 2 tane şirketinde yönetim kurulu başkan yardımcısı. Biliyor musunuz bunu? Yeni açılan dükkanlardan birisi verilmiş. İSFALT ve İSETAŞ'ın yönetim kurulu üyeliklerine atanmış." dedi.