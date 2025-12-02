Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri açıklandı!

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de ortalama yaşam süresini araştırdı. Yurt genelinde bu süre 78.3 yıl olarak hesaplandı. Kadın ve erkeğin yaşam süresi ortalamalarının değerlendirildiği listede başı 80.8 ortalama yaşam süresiyle Gümüşhane çekti.

Fotoğraf (AA)

Gümüşhane'yi ise sırayla Muğla, Tunceli, Trabzon, Giresun, Ordu, Artvin, Antalya, Erzincan ve Rize takip etti. Listenin ilk 10 sırasında 6 Karadeniz şehrinin olması dikkatleri çekti. Bu araştırma, bölgesel yaşam koşullarının yaşam süreleri üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN UZUN ÖMÜRLÜ İLLERİ