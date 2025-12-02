takvim-logo

Türkiye'nin en uzun ömürlü illeri açıklandı!

TÜİK, Türkiye’nin ortalama yaşam beklentisi en uzun olan illerini açıkladı. Listenin başında Gümüşhane yer aldı. 10 ilin arasında temiz havasıyla ünlü 6 Karadeniz şehrinin olması gözden kaçmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de ortalama yaşam süresini araştırdı. Yurt genelinde bu süre 78.3 yıl olarak hesaplandı. Kadın ve erkeğin yaşam süresi ortalamalarının değerlendirildiği listede başı 80.8 ortalama yaşam süresiyle Gümüşhane çekti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Gümüşhane'yi ise sırayla Muğla, Tunceli, Trabzon, Giresun, Ordu, Artvin, Antalya, Erzincan ve Rize takip etti. Listenin ilk 10 sırasında 6 Karadeniz şehrinin olması dikkatleri çekti. Bu araştırma, bölgesel yaşam koşullarının yaşam süreleri üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN UZUN ÖMÜRLÜ İLLERİ

Gümüşhane (AA)Gümüşhane (AA)


1-GÜMÜŞHANE

Kadın: 83.5 Erkek: 78.1 ortalama yaşam süresi: 80.8 yıl

Muğla (AA)Muğla (AA)

2-MUĞLA

Kadın: 84.0 Erkek: 77.7 ortalama yaşam süresi: 80.7 yıl

Tunceli (AA)Tunceli (AA)

3-TUNCELİ

Kadın: 84.1 Erkek: 77.0 ortalama yaşam süresi: 80.3 yıl

Trabzon (AA)Trabzon (AA)

4-TRABZON

Kadın: 83.8 Erkek: 76.8 ortalama yaşam süresi: 80.3 yıl

Giresun (AA)Giresun (AA)

5-GİRESUN

Kadın: 83.5 Erkek: 76.6 ortalama yaşam süresi: 80.0 yıl

Ordu (AA)Ordu (AA)

6-ORDU

Kadın: 83.0 Erkek: 77.2 ortalama yaşam süresi: 80.0 yıl

Artvin (AA)Artvin (AA)

7-ARTVİN

Kadın: 82.4 Erkek: 77.3 ortalama yaşam süresi: 79.7 yıl

Antalya (AA)Antalya (AA)

8-ANTALYA

Kadın: 82.4 Erkek: 77.3 ortalama yaşam süresi: 79.7 yıl

Erzincan (AA)Erzincan (AA)

9-ERZİNCAN

Kadın: 82.3 Erkek: 76.9 ortalama yaşam süresi: 79.6 yıl

Rize (AA)Rize (AA)

10 RİZE

Kadın: 83.3 Erkek: 75.5 ortalama yaşam süresi: 79.4 yıl

113 yaşındaki Güllü Doğan (takvim.com.tr)113 yaşındaki Güllü Doğan (takvim.com.tr)

113 YAŞIN SIRRI: DOĞAL BESLENMEK
Gümüşhane'de yaşayan 12 çocuk ve 30 torun sahibi Güllü Doğan (113), uzun yaşamın sırrını paylaştı:Dualı yaşıyorum. Doğal besleniyorum. Süt, yoğurdumuzu yapıyoruz. Eskiden kendi ellerimizle eker biçerdik. Doktor bana 'Güllü Nine, sen bizden sağlamsın' dediler.

