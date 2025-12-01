Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda tamamlanan Faz-1 çalışmalarıyla bugün itibarıyla günlük yaklaşık 9,5 milyon metreküplük doğal gaz üretimi yapıldığını ve Türkiye'deki 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılanır hale geldiğini söyledi.

Deniz yüzeyinde üretim yapacak Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'nin 29 Mayıs'ta Karadeniz'e uğurlandığını anımsatan Bayraktar, "Şimdi Filyos'ta hazırlıklarına devam ediyor. İkinci faz kapsamında, içinde bulunduğumuz Seven Vega gemisiyle beraber deniz tabanındaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kuyularımızın işlemleri aşağı yukarı bitmiş durumda. Kuyularımızı birbirine bağlayacak ve daha sonra da Osman Gazi'ye üretim borularını bağlayacak bu gemiyi Karadeniz'e gönderiyoruz. Yaklaşık 40 günlük çalışmadan sonra hazır hale gelecek. Osman Gazi, 2026'nın haziran-temmuz aylarında hazır olduğunda denizdeki lokasyona gidecek ve bu bağlantılar yapılmak suretiyle ikinci fazı da tamamlamış ve üretime almış olacağız." diye konuştu.

"İkinci fazda hedefimiz, birde olduğu gibi günlük yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek ve 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını 8 milyon haneye çıkabilmek. 2028'de bunu 4 katına çıkaracak Faz-3'ü tamamlayacağız. Dolayısıyla bu zaman zaman 'Karadeniz'de gaz çalışmalarımızda ne aşamasındayız?' sorusuna bir cevap olması açısından önemli. Çünkü orada denizde, deniz tabanında, yüzeyinde çok önemli işlemler yapılıyor. Bunların bir örneği bu gemi. Dünya ölçeğinde önemli teknik kabiliyete, teknolojiye sahip bir gemi. Buradaki ihtiyaç duyduğumuz boruların döşenmesi, kuyuların birbirine bağlantısı ve daha sonra Osman Gazi'ye, deniz yüzeyindeki platformumuza bağlantısı için kullanacağımız bir faaliyet olacak."

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda hedeflenen üretim miktarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

Seven Vega gemisi (AA)

Deniz altına boru döşeme kapsamında yapılacak işlemlere de değinen Bayraktar, "Deniz tabanında dört işlem yapacağız. Bunlar kuyuların birbiriyle bağlantısı. Yaklaşık 4 kilometrelik bağlantı olacak. Buna boruların yüzeye çıkarılması dahil. Bizim çalışma yaptığımız derinlik yaklaşık 2 bin 100 metre. Bunu da ilave ettiğinizde bu borulama işlemi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, geminin, yaklaşık 19 kilometrelik deniz altı bağlantı hatları ve ana ekipman montajları olmak üzere önemli kurulum çalışmalarını yapacağını dile getirdi.