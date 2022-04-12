İstanbullu karla cebelleşirken yurt dışında tatil yapan Murat Ongun: Nereden bileyim kar yağacağını, İmamoğlu 'keyfine bak' dedi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda kente yağan karda sınıfta kalmış, vatandaşlar büyük sıkıntı çekmişti.
Karın etkisini artırdığı dakikalarda İmamoğlu'nun Sarıyer'deki bir balıkçıda İngiliz Büyükelçisi ile görüştüğü ortaya çıkmış, yancısı İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yurt dışında tatilde olduğu belgelenmişti.
Kamuoyuna yansıyan gelişmeler sonrası kendisini savunan Ongun, "Ben hesabımı belediye başkanıma gösterdim." diye konuşmuştu.
"TATİLİM ULUDAĞ TATİLİNDEN UCUZDU"
Katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Tatilim Uludağ tatilinden daha ucuz" iddiasında bulundu.
"NEREDEN BİLEYİM İSTANBUL'A KAR YAĞACAĞINI"
Ongun, faturasını kamuoyuyla paylaşmayacağını yenilerken, kendisine yöneltilen, "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" eleştirilerine ise, "Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını. Eşim iki çocuğum gidiyorum yani." diyerek yanıt verdi.