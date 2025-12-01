PODCAST CANLI YAYIN

PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 milletvekili "yolsuzluklardan arınalım" çağrısına karşın ismi yolsuzluklarla anılan isimler PM ve YDK ile ödüllendirildi. Özgür Karabat, Baki Aydöner ve Burhanettin Bulut PM'ye, "rüşvet emanetçisi" Turan Taşkın Özer YDK'ya girdi. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise isyanını TAKVİM'de dile getirdi. Çakır, "10 kere kurultay yaptık. Eğer temel yanlışsa sizi bunlar kurtarmaz. Sizin yapacağınız iş şaibeye karışmış arkadaşları partiden ihraç etmek" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"

CHP, 38. Kurultay'daki şaibeler ve yargıdaki istinaf sürecinin gölgesinde 39. Kurultaya gitti. Özgür Özel,yeniden genel başkan seçildi.

Kurultayın son gününde ise PM ve YDK üyeleri belli oldu. PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. "Arınalım" diyen vekillerin rahatsızlık duyduğu "Eko"sistemin kilit isimleri partinin karar organlarında yer aldı.

CHP PMde kimler kesik yedi? Listedeki Anti Bay Kemalist esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDKdaCHP PMde kimler kesik yedi? Listedeki Anti Bay Kemalist esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDKda

PM VE YDK'DA "SİSTEM" ESİNTİLERİ... ÖZGÜR KARABAT, BAKİ AYDÖNER, BURHANETTİN BULUT, TAŞKIN ÖZER...

İBB ve Aziz İhsan Aktaş yolsuzluk iddianamesinde rüşvet ve yolsuzluk suçlarıyla anılan Özgür Karabat, Baki Aydöner ve Burhanettin Bulut PM'ye alındı.

CHP'de ismi yolsuzluklarla anılan isimler PM ve YDK ile ödüllendirildi (Takvim.com.tr)CHP'de ismi yolsuzluklarla anılan isimler PM ve YDK ile ödüllendirildi (Takvim.com.tr)


Dahası rüşvet paralarının emanetçisi olarak bilinen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer YDK'daki yerini korudu.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır Takvim.com.tr'ye konuştuCHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır Takvim.com.tr'ye konuştu


Bu durum bildiri yayımlanan 10 vekilin isyanını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "parti rüşvet çarkının müteaahitlerinden arınmalı" çağrısını akıllara getirdi.

CHP'Lİ VEKİLİN İSYANI: "ŞAİBEYE KARIŞANLAR İHRAÇ EDİLMELİYDİ"

"Parti arınmalı" diyen isimlerden biri olan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise isyanını TAKVİM'de dile getirdi.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır: Şaibeye karışanlar partiden ihraç edilmeli



CHP'nin 39. kurultayının sağlıklı olmadığını söyleyen Çakır, "10 kere kurultay yaptık. Eğer temel yanlışsa sizi bunlar kurtarmaz. Sizin yapacağınız iş şaibeye karışmış arkadaşları partiden ihraç etmek" dedi.

Ancak Çakır, bildiriyi imzalayan 9 vekil ve Kılıçdaroğlu'nun çağrısına karşın ismi yolsuzluklarla anılan isimler PM ve YDK ile ödüllendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaorğlu ve ʺarınalımʺ diyen 10 vekili ihraçla tehdit etti (Takvim.com.tr)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaorğlu ve ʺarınalımʺ diyen 10 vekili ihraçla tehdit etti (Takvim.com.tr)



ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU VE 10 VEKİLE "İHRAÇ" TEHDİDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kurultayda "Müesses nizama işbirlikçi olanlara, örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur. CHP arınacaksa işte bu anlayıştan arınacak!" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 milletvekilini "ihraç"la tehdit etti.

CHPye Ekosistem ipotek koydu! Formalite kurultay Özgür olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidiCHPye Ekosistem ipotek koydu! Formalite kurultay Özgür olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP PM'de kimler kesik yedi? Listedeki "Anti Bay Kemalist" esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDK'da
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
TOD derbi
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplanıyor!
İşte unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri!
CHP'nin sokak hayvanları düzenlemesini engelleme girişimi yine tutmadı: Yüksek mahkeme itiraza noktayı koydu!
Güney Kıbrıs yayınında Rum uzmandan itiraf gibi sözler: "Konu Türklerse bunu düşünmek aptallık!"
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri belirlendi
Memura yüzde 19.5 zam! Yeni anket geldi TAKVİM hesapladı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?
4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti
Restoran ve kafelerde yeni dönem! Servis ve masa ücretine son
İstanbul o tarihte bembeyaz olacak! Kar kapıda: Buzlanma ve don alarmı! Listede hangi iller var?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 30 milyarlık dev buluşması!
Kandil’den Terörsüz Türkiye sürecine yeni sabotaj: “Silahları sembolik yaktık” itirafı!
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta! Yarışmacı o soru için 3 joker kullandı
Papa’dan Gazze için dikkat çeken mesaj: İki devletli çözümü destekliyoruz
Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler