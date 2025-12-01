CHP , 38. Kurultay'daki şaibeler ve yargıdaki istinaf sürecinin gölgesinde 39. Kurultaya gitti. Özgür Özel ,yeniden genel başkan seçildi. Kurultayın son gününde ise PM ve YDK üyeleri belli oldu. PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. "Arınalım" diyen vekillerin rahatsızlık duyduğu "Eko"sistemin kilit isimleri partinin karar organlarında yer aldı.

PM VE YDK'DA "SİSTEM" ESİNTİLERİ... ÖZGÜR KARABAT, BAKİ AYDÖNER, BURHANETTİN BULUT, TAŞKIN ÖZER... İBB ve Aziz İhsan Aktaş yolsuzluk iddianamesinde rüşvet ve yolsuzluk suçlarıyla anılan Özgür Karabat, Baki Aydöner ve Burhanettin Bulut PM'ye alındı. CHP'de ismi yolsuzluklarla anılan isimler PM ve YDK ile ödüllendirildi (Takvim.com.tr) Dahası rüşvet paralarının emanetçisi olarak bilinen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer YDK'daki yerini korudu.

Bu durum bildiri yayımlanan 10 vekilin isyanını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "parti rüşvet çarkının müteaahitlerinden arınmalı" çağrısını akıllara getirdi.



CHP'Lİ VEKİLİN İSYANI: "ŞAİBEYE KARIŞANLAR İHRAÇ EDİLMELİYDİ"



"Parti arınmalı" diyen isimlerden biri olan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise isyanını TAKVİM'de dile getirdi.



CHP'nin 39. kurultayının sağlıklı olmadığını söyleyen Çakır, "10 kere kurultay yaptık. Eğer temel yanlışsa sizi bunlar kurtarmaz. Sizin yapacağınız iş şaibeye karışmış arkadaşları partiden ihraç etmek" dedi.



Ancak Çakır, bildiriyi imzalayan 9 vekil ve Kılıçdaroğlu'nun çağrısına karşın ismi yolsuzluklarla anılan isimler PM ve YDK ile ödüllendirildi.