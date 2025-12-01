Trump’tan İsrail’e açık mesaj: "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür"
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırarak ülkenin yeniden inşa sürecine destek verdiklerini belirtti ve İsrail’e “Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürme” çağrısı yaptı. Trump, Şam yönetiminin attığı adımların “Orta Doğu barışı için tarihi bir fırsat” oluşturduğunu söyledi.
Suriye yönetiminin "gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için" attığı adımları desteklediklerini vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısında bulundu. ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'ye ve ülkedeki yeni yönetime desteğini yineledi.
TRUMP'TAN SURİYE'NİN ATTIĞI ADIMLARA AÇIK DESTEK
Trump, Suriye'nin gösterdiği gelişim ve performanstan memnun olduklarını kaydederek, "Suriye hükümetinin, gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için önemli adımları atmaya devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Suriye'ye yaptırımları kaldırarak bu ülkenin gelişimi için önemli bir adım attığını kaydeden Trump, bunun Suriye halkı tarafından da takdir edildiğine inandığını belirtti.
İSRAİL'E AÇIK UYARI: SURİYE'YE ENGEL OLMA
Mesajında İsrail'e de seslenen Trump, "İsrail'in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlete dönüşmesini engelleyecek hiçbir şeyin olmaması çok önemli." değerlendirmesini yaptı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın "Suriye ile İsrail'in uzun vadeli ve müreffeh bir ilişki kurmasını sağlamak" ve "ülkesinde iyi şeyler yapmak için" çalıştığını vurgulayan Trump, Suriye'deki durumu "Orta Doğu barışı için de tarihi bir fırsat" olarak tanımladı.
TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirerek Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesini ele aldığı bildirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın telefon görüşmesinde Netanyahu'yu yakın süreçte olmak üzere Washington'a davet ettiği kaydedildi.
Netanyahu ve Trump'ın, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması ile Abraham Anlaşmalarının genişletilmesini ele aldığı kaydedildi.
İsrail, Trump'ın bir önceki döneminde, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi bölge ülkeleriyle "Abraham Anlaşmaları" adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.
Son olarak Kazakistan, kasım başında Abraham Anlaşmaları'na katıldığını resmen duyurmuştu.
İkilinin Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konularında mutabık kaldığı belirtildi.