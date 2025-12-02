Pitbull saldırısında çocukları yaralanan acılı baba isyan etti!
Ankara'da bir apartmanda pitbull cinsi köpek, asansör çıkışında 1,5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa’ya dehşeti yaşattı. Yüzü parçalanan küçük Efe’nin tedavisi sürerken, şüpheli komşu Tuğçe Özbek Erol tutuklandı. Acılı baba Adem Öztürk gözyaşlarıyla “Çocuğumun yüzüne bakamayacağım” diyerek isyan etti.
Ankara'da pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesi dehşeti yaşadı. Baba Adem Öztürk, "Arabayı park edeceğim, siz yukarı çıkın" dedi. Anne Belkız Öztürk, 1.5 yaşındaki oğlu Efe ve 5 yaşındaki kızı Doğa, asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkarken, komşuları Tuğçe Özbek Erol'un beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Köpek, daire boşluğunda hem Efe hem de Doğa Öztürk'e saldırdı. Anne Öztürk'ün çığlıkları üzerine komşularının yardımıyla çocuklar kurtarıldı. Efe'nin yüzü parçalanırken, ablası ise göğsünden yaralandı. Tedavisi tamamlanan Doğa taburcu olurken, Efe'nin ise tedavisi sürüyor. Olayın ardından köpeğini kaçırdığı öğrenilen şüpheli Erol yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Erol tutuklanırken, Pitbull cinsi köpeği ise hayvan barınağına götürüldü.
'OĞLUMUN YÜZÜNÜ PARAM PARÇA ETTİ'
Dehşet anlarını gözyaşları içinde anlatan baba Adem Öztürk, "Karşı komşumun evinde pitbull cinsi bir köpek var. Ailem asansörden çıktığında komşunun kapısı açıkmış. Sahibi de annesi de kapının önündeymiş. Ayakkabılarını bağlıyormuş. Köpek, ağızlıksız ve tasmasız şekilde içeriden fırlamış ve çocuklarıma saldırmış. Küçük kızımı yaralamış, bir buçuk yaşındaki oğlumun yüzünü paramparça etmiş. Yetiştim ama elimden bir şey gelmedi" dedi.
'SAKALIM BATMASIN DİYE ÖPMÜYORDUM'
Takvim'den Kerim Cengil'in haberine göre "Sakalım batmasın diye çocuklarımı öpemiyordum" diyen baba Öztürk, "Kıyamıyordum onlara, çocuğumun birinin yüzü parçalandı. Diğeri göğsünden yaralandı. Ben ODTÜ'de öğrenciyim, hâlâ makine mühendisliği bölümü okuyorum. Çocuklarıma bakmak için hamallık yaptım okulumu bitiremedim" diye konuştu.