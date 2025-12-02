Pitbull saldırısında çocukları yaralanan acılı baba isyan etti!

Olay sonrası hemen karakola giderek şikâyetçi olduklarını anlatan baba Öztürk, "Pitbull besleyen Tuğçe Özbek Erol hakkında daha öncede köpek nedeniyle 12 kez şikâyette bulunulmuş. Eve ekipler gelince arama izniniz yok, arama izni alın diyerek ekipleri gönderip köpekle beraber ortadan kaybolmuş. Sonra yakalanmışlar. Benim canımı yaktılar, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ben çocuklarımın yüzüne bakamayacağım" ifadelerini kullandı.

Öztürk ailesi (DHA)

NAMAZ SONRASI KARŞILAŞTIM

Aynı apartmanda oturan Ömer Balcı, köpeğin daha önce kendisine de saldırdığını söyleyerek, "Sabah namazdan geldim. Kapıyı açtım, açar açmaz antreden köpeğin ipi uzun olunca geldi vurdu. Geri kapıdan kaçtım, kapının demirine vurdum kendimi. O zaman pek bir şeyim yoktu, ağrım yoktu. Jandarmaya gittim, mahkemeye verdim. Ben şikâyetçi oldum, o da benden şikâyetçi olmuş. Köpeğin buradan gitmesini istiyorum. Burada çoluğa çocuğa atlıyor. Torunum bu yüzden benim yanıma gelemiyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN