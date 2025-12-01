Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”
Latin Amerika'da gerilim giderek tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela hava sahasını “tamamen kapalı” ilan etmesinin hemen ardından, Amerikan basını Trump ile Nicolas Maduro arasında gizli bir telefon görüşmesi yapıldığını ortaya çıkardı. İddialara göre görüşmede tansiyon yükseldi; Trump, Maduro’ya “canını kurtarmak için hemen ülkeyi terk etmesi gerektiği” mesajını verdi. Maduro’nun sunduğu “küresel af” ve “ordu kontrolünü elinde tutma” talepleri Washington tarafından kesin biçimde reddedilirken, bölgedeki askeri hareketlilik iki tarafı da savaşın eşiğine taşıdı.
Venezuela ve ABD arasında yükselen tansiyon Nicolas Maduro hükümeti ile Trump arasındaki ilişkileri giderek sert bir konuma getirdi.
Son dönemde Karayipler'e sevk edilen ABD savaş gemileri, Venezuela açıklarında uyuşturucu operasyonları gerekçesiyle düzenlenen saldırılar ve Maduro hükümetinin ülkede milyonlarca milisi seferber etmesi, bölgedeki tansiyonu kademe kademe yükseltti.
Donald Trump'tan ise gerilimi daha da tırmandıracak bir açıklama geldi. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm havayollarına, pilotlara, uyuşturucu kaçakçılarına ve insan tacirlerine sesleniyorum: Venezuela'nın üzerindeki ve çevresindeki hava sahası bütünüyle kapalıdır" dedi.
ABD BASINI TRUMP-MADURO ARASINDAKİ GİZLİ TELEFON TRAFİĞİNİ DUYURDU
Yaşanan bu olaylar ekseninde yeni kritik bir gelişmeyi ise ABD basını duyurdu. Buna göre Trump ve Nicolas Maduro arasında gerçekleştiği ortaya çıkan gizli telefon görüşmesi, krizin yeni bir safhaya girdiğini gösterdi.
TRUMP'TAN MADURO'YA: HAYATINI KURTARMAK İSTİYORSAN HEMEN ÜLKEYİ TERK ET
ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında geçen hafta gizli bir telefon görüşmesi yapıldığını ortaya çıkardı. New York Times ve Miami Herald'ın haberlerine göre görüşme oldukça gergin geçti ve kısa sürede tıkandı. Trump'ın görüşmede Maduro'ya "hayatını kurtarmak istiyorsa ülkeyi hemen terk etmesi gerektiğini" söylediği iddia edildi.
Kaynaklara göre Trump, Maduro'ya kendisi, eşi Cilia Flores ve oğlunun güvenli bir şekilde ülkeden ayrılmasına izin verilebileceğini, ancak bunun "derhal" gerçekleşmesi gerektiğini iletti. Washington'ın bu teklif için zaman baskısı yapması, görüşmenin gerilimini artıran unsurlardan biri oldu. Maduro'nun teklifi düşünmesine rağmen hızlı çıkış şartını kabul etmediği belirtildi.
MADURO İKİ ŞART SUNDU, ABD KESİN DİLLE REDDETTİ
Görüşmede Maduro'nun iki önemli talepte bulunduğu ileri sürüldü. İlk olarak, kendisi ve yakın çevresi için "işledikleri iddia edilen suçlara karşı küresel af" istediği ifade edildi.
İkinci olarak ise serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünü elinde tutmak istediği iddia edildi. ABD yönetimi her iki talebi de kesin biçimde reddetti.
Washington'ın bu talepleri reddetmesinin ardından Trump'ın, anlaşmanın mümkün olmadığını belirterek Maduro'nun derhal istifa etmesi gerektiğini ilettiği aktarıldı. Miami Herald'ın haberine göre, ABD yönetimi aynı teklifleri Venezuela hükümetinin üst düzey isimlerine de iletti. Maduro hükümetinin ise yeni bir telefon görüşmesi planlamaya çalıştığı ancak Washington'dan yanıt alamadığı bildirildi.
TRUMP GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI
Donald Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada görüşmeyi doğruladı fakat içeriğine dair ayrıntı vermekten kaçındı. Trump, gazetecilere "Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem." ifadelerini kullandı. Venezuela hükümeti ise telefon görüşmesiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
Telefon görüşmesinin hemen ardından ise Trump, 29 Kasım'da Venezuela ve çevresindeki hava sahasının "tamamen kapalı" sayılacağını duyurdu. Caracas yönetimi bu açıklamayı "egemenlik ihlali" olarak tanımlayarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) şikâyette bulundu.
Venezuela, ABD'nin bu kararı siyasi baskı aracı olarak kullandığını savundu.
LATİN AMERİKA'DA GERİLİM TIRMANDIRAN ADIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Gerilim yalnızca diplomatik düzeyde kalmadı. ABD'nin Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle bölgeye askeri varlığını artırdığı biliniyor. Daha önce verilen kararname kapsamında ABD ordusunun Latin Amerika'da daha aktif görevlendirilmiş, son olarak dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un bölgeye ulaşmıştı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, daha önce yaptığı açıklamada ABD ordusunun Venezuela'da gerekirse "rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır" olduğunu söylemişti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise buna karşılık ülke genelinde 4,5 milyon milis gücünü seferber ederek olası bir saldırıya karşı savunmanın güçlendirildiğini açıklamıştı.
OPERASYON İHTİMALİ
Trump, cumartesi günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada Venezuela hava sahasının "tamamen kapalı" sayılması gerektiğini bildirmişti. Bu hamle, 28 milyon nüfuslu Güney Amerika ülkesine yönelik bir ABD saldırısı başlayıp başlamayacağına yönelik soruları artırmıştı. Aynı günlerde Trump, "Venezuela'da askeri operasyonların çok yakında başlayabileceği" uyarısında bulunmuştu.
Venezuela hükümeti, kararı "ABD'nin sömürgeci saldırganlığının bir biçimi" diye tanımlayarak kınamıştı. Caracas yönetimi, ABD'yi ülkenin geniş petrol rezervlerini ele geçirmek için askeri güç kullanmaya çalışmakla suçlamıştı.
ABD KONGRESİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bununla beraber Karayipler'de son aylarda yaşanan askeri hareketlilik de dünya gündemindeki yerini koruyor. ABD'nin, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle küçük teknelere en az 21 saldırı gerçekleştirdiği, bazı saldırılarda hedef alınan teknelerin ikinci kez bombalandığı ve hayatta kalanların öldürüldüğü iddia edildi. Aktivistler ve uluslararası hukuk uzmanları bu saldırıları "yargısız infaz" olarak niteledi. ABD Kongresi ise konuya ilişkin bir soruşturma başlattı.