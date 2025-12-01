Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”

Venezuela ve ABD arasında yükselen tansiyon Nicolas Maduro hükümeti ile Trump arasındaki ilişkileri giderek sert bir konuma getirdi. Son dönemde Karayipler'e sevk edilen ABD savaş gemileri, Venezuela açıklarında uyuşturucu operasyonları gerekçesiyle düzenlenen saldırılar ve Maduro hükümetinin ülkede milyonlarca milisi seferber etmesi, bölgedeki tansiyonu kademe kademe yükseltti. Donald Trump'tan ise gerilimi daha da tırmandıracak bir açıklama geldi. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm havayollarına, pilotlara, uyuşturucu kaçakçılarına ve insan tacirlerine sesleniyorum: Venezuela'nın üzerindeki ve çevresindeki hava sahası bütünüyle kapalıdır" dedi. Trump’tan savaş ilanı: Venezuela hava sahası kapatılacak dedi ABD BASINI TRUMP-MADURO ARASINDAKİ GİZLİ TELEFON TRAFİĞİNİ DUYURDU Yaşanan bu olaylar ekseninde yeni kritik bir gelişmeyi ise ABD basını duyurdu. Buna göre Trump ve Nicolas Maduro arasında gerçekleştiği ortaya çıkan gizli telefon görüşmesi, krizin yeni bir safhaya girdiğini gösterdi.

Gizli Trump–Maduro görüşmesi, krizin yeni bir aşamaya girdiğini ortaya koydu (Fotoğraf:AA) TRUMP'TAN MADURO'YA: HAYATINI KURTARMAK İSTİYORSAN HEMEN ÜLKEYİ TERK ET ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında geçen hafta gizli bir telefon görüşmesi yapıldığını ortaya çıkardı. New York Times ve Miami Herald'ın haberlerine göre görüşme oldukça gergin geçti ve kısa sürede tıkandı. Trump'ın görüşmede Maduro'ya "hayatını kurtarmak istiyorsa ülkeyi hemen terk etmesi gerektiğini" söylediği iddia edildi.