Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi

Şırnak Üniversitesi tarafından Cizre'de düzenlenen "4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"nda konuşan IKBY eski Başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani 'nin arkasında yer alan Türk Bayrağı , Sözcü TV 'nin yayında sansürlendi. Barzani'nin arkasındaki Türk Bayrağı'nın televizyon tarafından bayraksız verilmesi, büyük tepkiye yol açarken Sözcü TV'nin bayrağı sansürlemesi "bilinçli manipülasyon" ve "algı operasyonu" olarak değerlendirildi.

BAYRAK DÜŞMANLIĞI PES DEDİRTTİ

Sözcü TV'nin yayın sırasında bayrağı perdeleyerek ekranlara yansıtmaması, sosyal medyada da "açık bir provokasyon", "psikolojik harekat girişimi" ve "bayrak düşmanlığı" yorumlarına neden oldu. Kullanıcılar, milli sembole uygulanan bu görsel sansürün tesadüf olamayacağını belirtti.

Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk bayrağını sansürledi