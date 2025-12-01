PODCAST CANLI YAYIN

ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi ortalık karıştı! Polisler sahada

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele öncesi iki takım oyuncuları sahada ısınırken yaşanan tartışma sonrası emniyet güçleri sahaya girdi. o anları takvim.com.tr görüntüledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi ortalık karıştı! Polisler sahada

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesi sahada ev sahibi ekibin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın rakip sahada ısınması üzerine gerginlik çıktı. Sarı lacivertlilerin file bekçisi ile Victor Osimhen arasında kavga çıktı. Maçın başlamasına dakikalar kala iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı ve tansiyon kısa sürede olay büyüdü.

Fenerbahçe ile Galatasaraylı futbolcular arasında yaşanan olayları emniyet güçleri engelledi (AA)Fenerbahçe ile Galatasaraylı futbolcular arasında yaşanan olayları emniyet güçleri engelledi (AA)

POLİSLER SAHAYA GİRDİ

Karşılaşma öncesinde takımlar rutin ısınma çalışmalarını gerçekleştirirken bir anda saha içinde hareketlilik yaşandı. İki takım oyuncuları arasında sözlü tartışma başladı ve ortam kısa sürede gerildi. Teknik ekiplerin araya girmesine rağmen gerginlik tırmandı ve itişmelerin yaşandığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Fenerbahçe ile Galatasaraylı futbolcular arasında yaşanan olayları emniyet güçleri engelledi (AA)Fenerbahçe ile Galatasaraylı futbolcular arasında yaşanan olayları emniyet güçleri engelledi (AA)

GÜVENLİK GÜÇLERİ SAHAYA GİRMEK ZORUNDA KALDI

Isınma sırasında büyüyen tansiyon, güvenlik güçlerinin müdahalesini zorunlu hâle getirdi. Sahaya hızlı şekilde giren polis ve özel güvenlik birimleri, tarafları ayırarak olası bir çatışmanın büyümesini engelledi. Güvenlik çemberi oluşturulmasıyla birlikte tartışma sona erdi ve saha düzeni yeniden sağlandı.

Fenerbahçe - Galatasaray | CANLIFenerbahçe - Galatasaray | CANLI
Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI
TOD derbi
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
İstanbul'da derbi trafiği! Yoğunluk yüzde 85'e çıktı
Ankara'da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
İşte unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri!
Eşini ve çocuğunu yasak aşkı için öldüren doktor Serdar Kıyak çöp poşetiyle intihar etti!
CHP PM'de kimler kesik yedi? Listedeki "Anti Bay Kemalist" esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDK'da
Sahte isimle 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasından kaçtı... Yüz tanıma sistemiyle yakayı ele verdi
Çözülme sürüyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış
Memura yüzde 19.5 zam! Yeni anket geldi TAKVİM hesapladı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?