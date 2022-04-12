Yüz binlerce liralık gala yemeği, ihya edilen yandaş sanatçılar, yöneticilere kıyak ihale... CHP'li İBB'nin israf listesinin sonu yok!

Kaynak bulamadığı yalanıyla ülke ülke gezerek yurt dışından kredi alan, bütçe sorunumuz var diye ulaşıma suya zam üstüne zam yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB borç batağında olmasına karşın, lükslerinden taviz vermiyor. Üç yıllık israf listesi gittikçe kabaran İBB'nin son skandalları da pes artık dedirtti.
GALA YEMEĞİNE 324 BİN TL
İstanbul Büyükşeir Belediyesi'nin, Kasım 2021 tarihinde Ritz Carlton Otel'de düzenlenen 236 kişilik gala yemeğine belediye bütçesinden 324 bin TL ödediği ortaya çıktı.
YÖNETİCİLER İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
Skandallar bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz yıl yöneticilerine iPhone 12 hediye eden İBB, bu yıl da tercihini iPhone 13 Pro'dan kullandı. CHP'li İBB, yöneticilerine iPhone almak için ihaleye çıktı.