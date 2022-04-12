Yüz binlerce liralık gala yemeği, ihya edilen yandaş sanatçılar, yöneticilere kıyak ihale... CHP'li İBB'nin israf listesinin sonu yok!

ÇIRAĞAN'DA AKŞAM YEMEĞİ

Yine geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çırağan'da 'Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi' için akşam yemeği düzenleyen İBB'nin faturası tamı tamına 603 bin 316 TL.





Kalabalık ve lüks sofralardan vazgeçmeyen İBB, Kasım ayında yine bir akşam yemeği düzenledi. Hilton'da düzenlenen o yemeğe de 411 bin 649 TL verdi.





FLAMENKO DANSÇISINA 400 BİN TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 23-24 Şubat tarihlerinde İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.







İBB'NİN ŞARKICILARA ASTRONOMİK ÖDEMESİ

İBB'nin organizatör belediyeciliği pes artık dedirtti. VIP şarkıcılara ödediği liste ortaya çıktı. Listede yalnızca bir kişiye 5 kere ödeme yapıldığı görülüyor. Ödemelerin astronomik olması göze çarpıyor.