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    • Güncel
    • 12.04.2022 16:55
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    • 12.04.2022 17:06
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    Yüz binlerce liralık gala yemeği, ihya edilen yandaş sanatçılar, yöneticilere kıyak ihale... CHP'li İBB'nin israf listesinin sonu yok!

    "İsrafı bitireceğiz" algısıyla vatandaşı kandırıp oy toplayan CHP'li İBB yönetimi, seçimlerin ardından hem kendini hem yandaşını ihya etti. İstanbulluların hizmet etmesi için oy verdiği CHP 'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de israf listesinin ucu bucağı yok.

    CHP’li İBB’nin israf listesinin sonu yok!

    Kaynak bulamadığı yalanıyla ülke ülke gezerek yurt dışından kredi alan, bütçe sorunumuz var diye ulaşıma suya zam üstüne zam yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB borç batağında olmasına karşın, lükslerinden taviz vermiyor. Üç yıllık israf listesi gittikçe kabaran İBB'nin son skandalları da pes artık dedirtti.

    GALA YEMEĞİNE 324 BİN TL
    İstanbul Büyükşeir Belediyesi'nin, Kasım 2021 tarihinde Ritz Carlton Otel'de düzenlenen 236 kişilik gala yemeğine belediye bütçesinden 324 bin TL ödediği ortaya çıktı.

    YÖNETİCİLER İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
    Skandallar bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz yıl yöneticilerine iPhone 12 hediye eden İBB, bu yıl da tercihini iPhone 13 Pro'dan kullandı. CHP'li İBB, yöneticilerine iPhone almak için ihaleye çıktı.

        ÇIRAĞAN'DA AKŞAM YEMEĞİ
        Yine geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çırağan'da 'Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi' için akşam yemeği düzenleyen İBB'nin faturası tamı tamına 603 bin 316 TL.

        Kalabalık ve lüks sofralardan vazgeçmeyen İBB, Kasım ayında yine bir akşam yemeği düzenledi. Hilton'da düzenlenen o yemeğe de 411 bin 649 TL verdi.

        FLAMENKO DANSÇISINA 400 BİN TL
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 23-24 Şubat tarihlerinde İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.


        İBB'NİN ŞARKICILARA ASTRONOMİK ÖDEMESİ
        İBB'nin organizatör belediyeciliği pes artık dedirtti. VIP şarkıcılara ödediği liste ortaya çıktı. Listede yalnızca bir kişiye 5 kere ödeme yapıldığı görülüyor. Ödemelerin astronomik olması göze çarpıyor.
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        Haberler Güncel Yüz binlerce liralık gala yemeği, ihya edilen yandaş sanatçılar, yöneticilere kıyak ihale... CHP'li İBB'nin israf listesinin sonu yok!
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