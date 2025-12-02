PODCAST CANLI YAYIN

Dijital dolandırıcıların yeni tuzağı: "Düşük faizli yüksek tutarlı kredi"

Dijital dolandırıcılar yeni yöntemle sahada. Bankaların adını kullanarak hazırlanan sahte kredi ilanları sosyal medyada hızla yayılıyor. Gerçek site görünümlü sahte sayfalara yönlendirilerek kart ve SMS şifreleri hedef alınıyor.

Giriş Tarihi:
Dijital dolandırıcıların yeni tuzağı: "Düşük faizli yüksek tutarlı kredi"

Türkiye'de bankalar son günlerde müşterilerine daha sık güvenlik bilgilendirmeleri göndermeye başladı. Bankaların adını kullanarak hazırlanan sahte "düşük faizli yüksek tutarlı kredi" ilanları özellikle sosyal medya platformlarında dikkat çekici bir artış gösteriyor. Bankalar tarafından gönderilen son uyarılar, kullanıcıların bu reklamlara tıklamaması, açılan sayfalara kişisel bilgilerini girmemesi ve hiçbir koşulda SMS ile gönderilen tek kullanımlık kodları paylaşmaması gerektiğini vurguluyor. Bu durum, dijital bankacılıkta artan sahte ilan üretiminin artık bankaların iletişim diline bile yön verecek noktaya geldiğini gösteriyor.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRDİLER
Bu yeni dolandırıcılık yöntemi genellikle sosyal medya üzerinden başlıyor. Bankaların resmi renklerini, logolarını ve duyuru şablonlarını taklit eden sahte reklamlar hazırlanıyor. Bu reklamlar, gerçek bir kampanya havası yaratacak kadar profesyonel tasarlanıyor. Reklama tıklayan kullanıcı, bankanın internet sitesine benzeyen bir ara yüze yönlendiriliyor ve bu noktada kart bilgileri, müşteri numaraları, şifreler veya SMS onay kodları hedef alınıyor. Uzmanlara göre bu yöntem, sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte son aylarda belirgin bir ivme kazandı. Dolandırıcıların sosyal medya sonrası uyguladığı ikinci aşama ise telefonla devam ediyor. Sosyal medya tuzağına düşen kullanıcılar kısa süre içinde "bankadan arıyoruz" iddiasıyla telefon alabiliyor. Arayan kişi, kullanıcının adını soyadını doğru söyleyerek güven kazanıyor ve ardından işlem onayı için gelen SMS kodunun paylaşılmasını istiyor. Ankara'da yaşayan bir kullanıcının başına gelen olay buna örnek niteliğinde. Sosyal medyada gördüğü kredi ilanına tıklayan kullanıcı, daha sonra "işleminizi tamamlamamız için bir kod gönderdik" diyen bir telefon aldı. Kodun istenmesi üzerine şüphelenen kullanıcı herhangi bir paylaşım yapmadı ancak bankasıyla görüştüğünde bunun tamamıyla sahte bir arama olduğu anlaşıldı. Benzer şekilde İzmir'de yaşayan başka bir kullanıcıya kredi başvurusunun onaylandığını söyleyen profesyonel bir SMS gönderildi ancak bağlantıya tıkladığında telefon ekranı kilitlendi ve kullanıcı şüphe üzerine bankasıyla iletişime geçti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

SAKIN BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre bankalar, SMS ile gönderilen tek kullanımlık işlem şifrelerinin dolandırıcılık olaylarının merkezinde yer alması nedeniyle bu uyarıları sıklaştırmış durumda. Son gönderilen bilgilendirme mesajlarında, "telefonla arayan hiçbir kişiye kart bilgilerinizi, müşteri numaranızı, dijital bankacılık şifrenizi ve SMS kodunuzu vermeyiniz" ifadesi öne çıkıyor. Bankalar, kullanıcıların tanımadıkları kişilerden gelen yönlendirmelerle telefon tuşlaması yapmamasını istiyor.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

SAHTE REKLAMLAR PROFESYONELLEŞTİ
Sahte reklamların profesyonelleşmesi ise dikkat çekici bir başka nokta. Dolandırıcılar artık yalnızca basit ilanlar hazırlamakla kalmıyor, bankaların kurumsal kimliğini neredeyse birebir kopyalayan kampanya görselleri üretiyor. Reklamların altına "başvurunuzu tamamlayın", "onaylanmış kredi fırsatınız var" gibi ifadeler yerleştiriliyor ve bu, kullanıcıda gerçek bir bankacılık işlemi yapıyormuş hissi uyandırıyor. Bazı vakalarda dolandırıcıların bankanın adıyla SMS gönderebilmesi de bu tuzakların fark edilmesini iyice zorlaştırıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Asgari ücret maratonu başladı! Pazarlık masası kuruluyor: 2 formül tek zam
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trump’tan İsrail’e açık mesaj: "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür"
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mahkeme cezasını açıkladı
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”
CHP'nin sokak hayvanları düzenlemesini engelleme girişimi yine tutmadı: Yüksek mahkeme itiraza noktayı koydu!
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
Ankara'da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış