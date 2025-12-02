Dijital dolandırıcıların yeni tuzağı: "Düşük faizli yüksek tutarlı kredi"

Fotoğraf (AA)

YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRDİLER

Bu yeni dolandırıcılık yöntemi genellikle sosyal medya üzerinden başlıyor. Bankaların resmi renklerini, logolarını ve duyuru şablonlarını taklit eden sahte reklamlar hazırlanıyor. Bu reklamlar, gerçek bir kampanya havası yaratacak kadar profesyonel tasarlanıyor. Reklama tıklayan kullanıcı, bankanın internet sitesine benzeyen bir ara yüze yönlendiriliyor ve bu noktada kart bilgileri, müşteri numaraları, şifreler veya SMS onay kodları hedef alınıyor. Uzmanlara göre bu yöntem, sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte son aylarda belirgin bir ivme kazandı. Dolandırıcıların sosyal medya sonrası uyguladığı ikinci aşama ise telefonla devam ediyor. Sosyal medya tuzağına düşen kullanıcılar kısa süre içinde "bankadan arıyoruz" iddiasıyla telefon alabiliyor. Arayan kişi, kullanıcının adını soyadını doğru söyleyerek güven kazanıyor ve ardından işlem onayı için gelen SMS kodunun paylaşılmasını istiyor. Ankara'da yaşayan bir kullanıcının başına gelen olay buna örnek niteliğinde. Sosyal medyada gördüğü kredi ilanına tıklayan kullanıcı, daha sonra "işleminizi tamamlamamız için bir kod gönderdik" diyen bir telefon aldı. Kodun istenmesi üzerine şüphelenen kullanıcı herhangi bir paylaşım yapmadı ancak bankasıyla görüştüğünde bunun tamamıyla sahte bir arama olduğu anlaşıldı. Benzer şekilde İzmir'de yaşayan başka bir kullanıcıya kredi başvurusunun onaylandığını söyleyen profesyonel bir SMS gönderildi ancak bağlantıya tıkladığında telefon ekranı kilitlendi ve kullanıcı şüphe üzerine bankasıyla iletişime geçti.