Asgari ücret maratonu başladı! Pazarlık masası kuruluyor: 2 formül tek zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile dün bir araya geldi. Görüşmede, asgari ücret tespit komisyonunun yapısında yapılması planlanan düzenlemeler ele alındı.

Herkesin merakla beklediği yeni asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu haftadan itibaren çalışmalarına başlayacak. Ay boyunca sürecek çalışmalar sonucunda belirlenecek artış 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Çalışmalar öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, " Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" mesajı verdi. İşte adım adım yeni asgari ücret ...

Türk lirası (AA)

ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Oy çokluğu ile karar verecek olan komisyon, nihai karara kadar genellikle 4 toplantı gerçekleştiriyor.

MASAYA NELER GELECEK?

Çalışmalarda öncelikle gerçekleşen ve hedef enflasyon dikkate alınacak. Bunun yanında geçim şartları ve istihdamın korunması gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak. TÜİK başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelen veriler ve araştırmalar da değerlendirilecek.