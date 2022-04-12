İBB'yi borç batağına sürükleyen Ekrem İmamoğlu'nun 2021 yılı denetim raporu ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşımaya, suya ve ekmeğe yaptığı fahiş zamların ve sınırsız borçlanmanın nedeni belli oldu. Maliyeti 165 milyon TL olan deniz taksiden sadece 54 bin lira gelir sağlandığı, iştiraklere 119 yeni yönetim kurulu üyesi yapıldığı, 1 litre sütü 3.26 lira daha fazla maliyetle temin ettiği, 10 Youtuber'a 502 bin TL ödendiği belirlendi. İBB Denetim Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen, Denetim Komisyonu Başkanvekili Muhammed Kaynar ve Denetim Komisyonu Üyesi Cemal Sataloğlu'nun hazırladığı 147 sayfalık İBB Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Denetim Raporu'nda İBB'nin borçlanmada yasal sınırları aştığı tespit edildi. İşte denetim raporuna giren çarpıcı tespitler: