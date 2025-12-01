Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin dev mücadelesinde Cimbom, Leroy Sane ile öne geçti. Ancak uzatmalarda Jhon Duran skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi. Zirvedeki fark aynı kaldı. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de kozlarını paylaştı.
Dakikalar 27'yi gösterirken Leroy Sane, attığı şutla Ederson'u yanıltarak takımını öne geçirdi. İlk yarı 1-0 bitti.
İkinci devrede iki takım da beklentileri karşılayamadı ancak 90+5'te Jhon Duran skoru eşitledi.
Mücadele 1-1 sona ererken takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Aslan, bir sonraki hafta Samsunspor ile evinde oynayacak. Kanarya ise Başakşehir deplasmanına çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada orta sahanın sağından paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası İlkay Gündoğan, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
27. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
27. dakikada Barış'ın pasında orta alanda topla buluşan Sane, rakip savunma oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına hareketlendi. Alman oyuncunun, ceza yayının önünden yaptığı vuruşta Oosterwolde'ye çarparak yön değiştiren top ağlarla buluştu. 0-1
41. dakikada Semedo'nun sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topa kale önünde savunma müdahale etti. Arka direğe açılan topa Asensio kayarak vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
44. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmanın uzaklaştıramadığı topa En-Nesyri vurdu, kale önünde Edson Alvarez'in dokunduğu top ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Yasin Kol, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.
49. dakikada Sane'nin pasına hareketlenen Osimhen, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.
60. dakikada Galatasaray etkili geldi. Osimhen'in pasında sağdan ceza sahasına giren Sanchez'in kale sahası önüne pasında Sane sert vurdu, Skriniar son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
85. dakikada Fred'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada Brown'ın pasında topla buluşan Alvarez, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.
90. dakikada soldan kazanılan korner atışını Oğuz Aydın kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortada iyi yükselen Skriniar kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.
90+5. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Jhon Duran, meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan'ın solundan filelere yolladı: 1-1
Müsabaka 1-1 berabere bitti.
TEDESCO'DAN DERBİ ÖNCESİ 3 KRİTİK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı. Yiğit Efe Demir, Anderson Talisca ve Oğuz Aydın yedek kulübesine çekilirken Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene derbiye ilk 11'de başladı. Kalede Ederson görev alırken savunmada Semedo, Milan Skriniar, Oosterwolde ve Archie Brown yer aldı. Orta sahada Edson Alvarez ile İsmail Yüksek mücadele etti. Hücum hattında Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu sahaya çıkarken, gol yollarında yine En-Nesyri görev yaptı.
ISINMA SIRASINDA TANSİYON YÜKSELDİ
Maç öncesi ısınma sırasında Galatasaraylı Victor Osimhen ile Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İki takım oyuncularının ve teknik heyetlerin dahil olmasıyla tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri sahaya girerek müdahale etti ve olaylar kontrol altına alındı. Gerginlik sonrasında orta sahaya set çekildi ve takımlar ısınmayı kendi bölgelerinde sürdürdü.
TRİBÜNLERDE GÖRKEMLİ KOREOGRAFİ
Fenerbahçe taraftarları derbi için haftalardır hazırladıkları koreografiyi Kadıköy'de sergiledi. Fenerium ve kale arkası tribünlerinde açılan dev çalışmalar, sarı-lacivert renklerle stadyumu adeta bir görsel şölene çevirdi. Işık gösterileriyle desteklenen koreografi büyük beğeni topladı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ÇAĞLAR VE SZYMANNSKI DERBİ KADROSUNA YETİŞMEDİ
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski derbiye yetiştirilemedi. Her iki futbolcu da tedavileri sürdüğü için kadroya dahil edilmedi. Ayrıca Bartuğ Elmaz ve İrfan Can Eğribayat da maç kadrosunda yer almadı. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise teknik karar nedeniyle kadro dışında bırakıldı.
SOL BEKTE TERCİH ARCHIE BROWN
Hafta boyunca sol bek pozisyonu için Levent Mercan ile Archie Brown arasında tercih yapılması beklenirken, Tedesco kararını Brown'dan yana kullandı. Brown'ın fiziksel gücü ve savunma direnci, teknik ekibin tercihinde etkili oldu.
10 FUTBOLCU İLK KEZ DERBİ HEYECANI YAŞADI
Fenerbahçe kadrosunda yer alan 10 futbolcu kariyerlerinde ilk kez bir Fenerbahçe – Galatasaray derbisine çıktı. İlk 11'de yer alan Ederson, Semedo, Brown, Alvarez, Asensio, Nene ve Kerem Aktürkoğlu ilk deneyimlerini yaşarken; Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir ve Jhon Duran ise yedek kulübesinden bu atmosferi hissetti.
U19 DERBİSİNİ FENERBAHÇE KAZANDI
Aynı gün Dereağzı Tesisleri'nde oynanan U19 derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Ercüment Sancaklı ve Haydar Karataş'ın golleriyle gelen galibiyet, sarı-lacivertlilere gençler kategorisinde moral verdi.
OKAN BURUK'TAN KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı. Haftaya 32 puanla lider başlayan sarı-kırmızılı ekip, Chobani Stadı'nda en yakın takipçisi Fenerbahçe ile kritik bir karşılaşmaya çıktı. Galatasaray derbiye Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı. Yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz ve Arda Ünyay yer aldı. Buruk, Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda cezalı Rolan Sallai ve sakat Ismail Jakobs'un yanı sıra bu karşılaşmada santrfor oynattığı Mauro Icardi'yi değiştirerek onların yerine Mario Lemina, Kazımcan Karataş ve Victor Osimhen'i sahaya sürdü.
BEKE SANCHEZ STOPERE LEMINA
Galatasaray'ın derbiye birçok eksikle çıkması savunma hattında zorunlu değişikliklere neden oldu. Sağ bekler Wilfried Singo'nun sakat, Rolan Sallai'nin ise cezalı olması nedeniyle teknik direktör Buruk, elinde alternatif kalmayınca stoper Davinson Sanchez'i sağ bekte görevlendirdi. Takımın orta saha oyuncusu Mario Lemina ise stoper pozisyonuna çekildi. Sol bek mevkisinde de eksikler vardı. Ismail Jakobs'un sakat, Eren Elmalı'nın cezalı olması nedeniyle Kazımcan Karataş görev aldı. Sarı-kırmızılı ekip derbiye doğal pozisyonu dışında oynayan birçok isimle çıkmak zorunda kaldı.
OSIMHEN 2 MAÇ ARADAN SONRA 11'E DÖNDÜ
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, iki maçlık aranın ardından derbiyle sahalara döndü. 16 Kasım'da Nijerya Milli Takımı'nın Demokratik Kongo karşısında oynadığı Dünya Kupası eleme maçında sakatlanan Osimhen'in sol arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Bu nedenle Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçlarını kaçıran yıldız futbolcu, Fenerbahçe karşısında ilk 11'deki yerini aldı.
YUNUS AKGÜN AMELİYAT SONRASI İLK KEZ KADRODA
Kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olan Yunus Akgün, derbiyle birlikte yeniden Galatasaray kadrosuna döndü. Milli oyuncu, ameliyatın ardından Süper Lig'de Kocaelispor ve Gençlerbirliği, Şampiyonlar Ligi'nde ise Ajax ve Union SG maçlarını kaçırmıştı. Normal şartlarda 4-6 haftalık iyileşme süresi öngörülürken Yunus'un 23 gün sonra kadroya girmesi teknik ekibi memnun etti.
KAAN AYHAN VE BERKAN KUTLU DERBİYE YETİŞTİ
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu, tedavi süreçlerini tamamlayarak derbi kadrosuna dahil edildi. Son iki resmi maçta forma giyemeyen iki oyuncu, Okan Buruk'un tercihleri doğrultusunda yedek kulübesinde yer aldı.
GALATASARAY TARAFTARI KADIKÖY'DE TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Chobani Stadı'ndaki derbide Galatasaray'ı yaklaşık 2 bin 500 taraftarı destekledi. Yaklaşık 50 bin kişilik stadyumda konuk ekip için ayrılan bölüm tamamen doldu. RAMS Park'ta bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar otobüslerle Kadıköy'e geçerken, karşılaşma öncesinde ve maç sırasında yoğun tezahüratlarla takımlarına moral verdi.
SANE PERDEYİ AÇTI
Derbide dakikalar 27'yi gösterirken Leroy Sane sahneye çıktı. Alman yıldız, Barış Alper Yılmaz'ın pası sonrası rakibini geçip attığı şutla birlikte Ederson'u mağlup edip takımını 1-0 öne geçirdi.
Alman futbolcu, Başakşehir ile oynanan 9. hafta mücadelesi sonrası ilk kez ağları sarstı.
ALVAREZ VAR'A TAKILDI
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 44. dakikada Edson Alvarez'in ayağından gelen golle öne geçti. Ceza sahasında yaşanan karambolde topu tamamlayan Alvarez, sarı-lacivertli tribünleri ayağa kaldırdı ancak gol sevinci uzun sürmedi. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, golün ardından VAR hakemi Ali Şansalan'dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden değerlendirme kararı aldı.
Saha kenarındaki monitörün başına geçen Kol, ceza alanındaki temas ve topun geliş yönünü dikkatle izledi.
İncelemenin ardından hakem Kol, gol öncesinde Milan Skriniar'ın ceza sahası içinde elle oynadığını belirledi. Kol, Meksikalı yıldızın kaydettiği golü iptal etti.
OOSTERWOLDE CEZALI
Dev mücadelenin ikinci yarısında Jayden Oosterwolde sarı kart gördü.
Hollandalı futbolcu cezalı duruma düştü ve gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.
Oosterwolde, Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
OKAN BURUK'A DA KART
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin devre arasında sarı kart gördü.
Yayıncı kuruluşun aktardığı habere göre, Okan Buruk, devrede takımlar soyunma odasına çıkmadan önce tünelde itirazlarda bulundu.
Hakem Yasin Kol, Okan Buruk'a sarı kart gösterdi.
EN-NESYRI'YE TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde Youssef En-Nesyri'ye tepki gösterdi.
Faslı futbolcu, ilk 11'de başladığı derbide 64. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı.
Taraftarlar, oyundan çıktığı sırada En-Nesyri'yi ıslıkladı.