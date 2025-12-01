U19 DERBİSİNİ FENERBAHÇE KAZANDI Aynı gün Dereağzı Tesisleri'nde oynanan U19 derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Ercüment Sancaklı ve Haydar Karataş'ın golleriyle gelen galibiyet, sarı-lacivertlilere gençler kategorisinde moral verdi.

OKAN BURUK'TAN KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı. Haftaya 32 puanla lider başlayan sarı-kırmızılı ekip, Chobani Stadı'nda en yakın takipçisi Fenerbahçe ile kritik bir karşılaşmaya çıktı. Galatasaray derbiye Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı. Yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz ve Arda Ünyay yer aldı. Buruk, Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda cezalı Rolan Sallai ve sakat Ismail Jakobs'un yanı sıra bu karşılaşmada santrfor oynattığı Mauro Icardi'yi değiştirerek onların yerine Mario Lemina, Kazımcan Karataş ve Victor Osimhen'i sahaya sürdü.

BEKE SANCHEZ STOPERE LEMINA Galatasaray'ın derbiye birçok eksikle çıkması savunma hattında zorunlu değişikliklere neden oldu. Sağ bekler Wilfried Singo'nun sakat, Rolan Sallai'nin ise cezalı olması nedeniyle teknik direktör Buruk, elinde alternatif kalmayınca stoper Davinson Sanchez'i sağ bekte görevlendirdi. Takımın orta saha oyuncusu Mario Lemina ise stoper pozisyonuna çekildi. Sol bek mevkisinde de eksikler vardı. Ismail Jakobs'un sakat, Eren Elmalı'nın cezalı olması nedeniyle Kazımcan Karataş görev aldı. Sarı-kırmızılı ekip derbiye doğal pozisyonu dışında oynayan birçok isimle çıkmak zorunda kaldı.

OSIMHEN 2 MAÇ ARADAN SONRA 11'E DÖNDÜ Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, iki maçlık aranın ardından derbiyle sahalara döndü. 16 Kasım'da Nijerya Milli Takımı'nın Demokratik Kongo karşısında oynadığı Dünya Kupası eleme maçında sakatlanan Osimhen'in sol arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Bu nedenle Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçlarını kaçıran yıldız futbolcu, Fenerbahçe karşısında ilk 11'deki yerini aldı.