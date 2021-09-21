CHP'li Cemal Emir'den Başkan Erdoğan'a ve millete tehdit: Bunların kökünü kazıyacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'lı AK Parti, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinden beri her seçimi büyük bir oy farkıyla kazanarak kesintisiz iktidar yolculuğunu devam ettiriyor.
Bu süreçte ülkenin çehresi değişirken, asimilasyona uğrayan bir kısım azınlık da vesayet odaklarının bir asırdır uyguladığı kültürel baskıdan kurtularak özüne dönmeye başladı.
CHP BUDUR
Erdoğan liderliğinde ülkede devrim gerçekleşirken buna karşı çıkan bürokrasiye çöreklenmiş çeteler AK Parti'ye ve millete karşı kanlı saldırılarda bulundu. Buna siyasi olarak destek veren CHP her zaman millete karşı ülkeyi esir alan gladyo yapılanmasının yanında durdu.
Son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilmesinin ardından adeta nefret kustu. Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine skandal tehditler savurdu.
"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"