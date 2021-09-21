CHP'li Cemal Emir'den Başkan Erdoğan'a ve millete tehdit: Bunların kökünü kazıyacağız

Emir, "Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız. Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız.

"BU KAVGAYI ETİMESGUT'TAN ATEŞLEYECEĞİZ"

Bu kavgayı da buradan Etimesgut'tan ateşleyeceğiz. Artık kimler korkacaksa onlar korksun.

BU NASIL SÖZLER: KORKUTACAĞIZ, YILDIRACAĞIZ, SUSTURACAĞIZ