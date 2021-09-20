SON DAKİKA: Vatandaşa telefonda dakikalarca küfür eden CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca disipline sevk edildi

"AİLEME, ŞAHSIMA, EŞİME, ÇOCUĞUMA KÜFÜRLER YAĞDIRDI"

Daha sonra, bir telefonla bir görüşme yaptık, bunun başlangıcında aileme, şahsıma, eşime, çocuğuma ve tüm çevreme ağza alınmayacak çok ağır kötü kelimeler, küfürler kullandı. Görüşmenin ilerleyen dakikalarında da beni ve ailemi tehdit ederek, bu işlere bir son vermem gerektiğini basketbol gönüllü olarak bir vatandaş olarak bu işleri sorgulamam gerektiğini beni tehdit ederek 'kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum' diyerek gibi sözlerle ve küfürlerine devam etti.

Hepiniz biliyorsunuz ki makamı ne olursa olsun hiçbir makam sahibi bir vatandaşa, kendisine oy vermiş bir vatandaşa, bir sporsevere, küfürler ağır ithamlar savuramaz. Konu şuan savcılığa intikal etti. Yapmış olduğu tehditlerle ilgili de savcılıktan koruma talebinde bulundum.