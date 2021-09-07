CHP'li Aykut Erdoğdu paylaştığı köpek videosu ile haddini aştı! "Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum"

Daha önce yaptığı darbe çığırtkanlıkları ve CHP'li belediyeleri haraca bağlamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu yeni bir skandala imza attı.
Twitter üzerinden bir paylaşım Erdoğdu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Erdoğdu'nun "Benden akıllı" ifadeleriyle paylaştığı köpek videosunda köpeğin sahibinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandığı duyuldu.
"GICIK OLUYORUM ÖLSÜN İSTİYORUM"
Köpeği birşeyler yedirdiği sırada "Tayyip Erdoğan'ın yediğinden daha az yiyorsun ama daha itaatkarsın. Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" şeklinde skandal ifadeler kullanan kişiye "Ya politik bir şey söylemeseydik" diyen Erdoğdu'nun videoyu Twitter hesabından paylaşması tepki çekti.+