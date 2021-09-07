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    • 07.09.2021 23:07
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    CHP'li Aykut Erdoğdu paylaştığı köpek videosu ile haddini aştı! "Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum"

    CHP'li isimlerin karıştığı skandallar zincirine bir yenisi daha eklendi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda skandala imza attı. Erdoğdu "Benden akıllı" ifadeleriyle bir köpek videosu paylaştı. Videoda köpeğin sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" dediği duyuldu. Erdoğdu daha sonra videoyu silerek köpeğin başka bir videosunu paylaştı.

    takvim.com.tr
    CHP’li Erdoğdu’dan skandal!

    Daha önce yaptığı darbe çığırtkanlıkları ve CHP'li belediyeleri haraca bağlamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu yeni bir skandala imza attı.

    Twitter üzerinden bir paylaşım Erdoğdu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

    Erdoğdu'nun "Benden akıllı" ifadeleriyle paylaştığı köpek videosunda köpeğin sahibinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandığı duyuldu.

    "GICIK OLUYORUM ÖLSÜN İSTİYORUM"
    Köpeği birşeyler yedirdiği sırada "Tayyip Erdoğan'ın yediğinden daha az yiyorsun ama daha itaatkarsın. Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" şeklinde skandal ifadeler kullanan kişiye "Ya politik bir şey söylemeseydik" diyen Erdoğdu'nun videoyu Twitter hesabından paylaşması tepki çekti.+

        PAYLAŞIMI KALDIRDI
        Gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldıran Erdoğdu, köpeğin başka bir videosunu "Benden akıllı... Sansürlü..." ifadeleriyle yeniden paylaştı.
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