CHP'li Aykut Erdoğdu paylaştığı köpek videosu ile haddini aştı! "Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum"

"GICIK OLUYORUM ÖLSÜN İSTİYORUM"

Köpeği birşeyler yedirdiği sırada "Tayyip Erdoğan'ın yediğinden daha az yiyorsun ama daha itaatkarsın. Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" şeklinde skandal ifadeler kullanan kişiye "Ya politik bir şey söylemeseydik" diyen Erdoğdu'nun videoyu Twitter hesabından paylaşması tepki çekti.+