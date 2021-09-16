Ateizm Derneği, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu

Ateizm Derneği ve temsil ettiği ateistler olarak, İslam dahil herhangi bir dine (söylemlerde ifade edildiği üzere) "alerjimiz" yok. Biz sadece bir kesimin (ve hiçbir kesimin) inandığı dine inanmıyoruz. Son dönemde ateizm, deizm vb düşmanlığını dilinden düşürmeyen siyasetçiler, buna hakkımız dahi olmadığını mı söylemek istiyor? Eğer öyleyse, kendilerine yöneltilen şeriat ve Taliban çığırtkanlığı eleştirilerini fazlasıyla hak ettiklerini söyleyebiliriz. Bizim rahatsızlık duyduğumuz şey "dualar" değil, ayrıştırıcı söylemlerle toplumdaki dinsiz bireylere karşı nefret aşılamaya çalışanların sergilediği bu tehlikeli tutumdur. "Deizmin, ateizmin ve agnostisizmin pençesine düşenler, bir başka anlatımla kalbi katılaşıp vicdanı buz tutanlar" diyerek düpedüz nefret söyleminde bulunan seçilmiş siyasilerin, vatandaşlarına bu dille hitap etmeye hakkı yoktur. Asıl kalbi katılaşıp vicdanı buz tutanlar, ülkemizde yaşanan bunca haksızlığı, hukuksuzluğu ve acıyı; ekonomik eşitsizliği, kadına şiddeti, çocuk tacizini, doğa katliamını ve daha nice sorunu görmezden gelenlerdir.

"TOPLUMSAL SORUNLAR ANCAK SEKÜLER AKILLA ÇÖZÜLEBİLİR"