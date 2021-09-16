Ateizm Derneği, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu

Devamlı İslam'a ve Peygamberi Hz. Muhammed'e (S.A.S) hakaret eden Ateizm Derneği, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Ateizm Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:
YARGITAY HİZMET BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİNDE DUA OKUNMASINA TEPKİLİLER
"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın yeni adli yıl ve yeni Yargıtay hizmet binasının açılış töreninde dua okuması, toplumun laik ve bilinçli kesiminden haklı bir tepki görmüştü. Ateizm Derneği olarak biz de düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erbaş'ı destekleyen talihsiz açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıkça nefret söylemi içeren ve halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa tahrik edip aşağılayan sözleri, sessiz kalınacak ve düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilecek söylemler değildir. Dahası son birkaç haftadır yaşananlarla birlikte düşünüldüğünde bu açıklama, halkı din üzerinden kutuplaştırmaya yönelik sistematik bir planın son aşaması gibi görünmektedir.
"GAYRİMÜSLİM, DEİST, AGNOSTİK, ATEİST KESİM GÖRMEZDEN GELİNİYOR"
Öncelikle toplumun gayrimüslim, deist, agnostik, ateist vb kesimini görmezden gelerek "Müslüman Türk Milleti" vurgusu yapan ve cumhuriyetimizin laiklik ilkesini savunanları "Müslüman mahallesinde misyonerlik yapanlar" olarak nitelendiren Sayın Bahçeli'ye bir hatırlatma yapmak gerekiyor: Anayasamızın 2. maddesine göre, "Türkiye Cumhuriyeti laik ve sosyal bir hukuk devletidir." Bu son açıklamasındaki söylemlerin bile laiklikle çeliştiğini fark edemeyecek durumda olduğu anlaşılan Bahçeli, "laiklik bekçisi rolüne bürünen kalpazanlar" ve "laikliği asıl manasından soyutlayan inanç ve irade muhalifleri" diye hitap ederek hakaret ettiği insanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğunu da unutmuş görünüyor.
"LAİKLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALARAK ÜMMETÇİ BİR YAKLAŞIMI BENİMSEYENLER..."