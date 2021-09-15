CHP yandaşı Uğur Dündar da Ali Erbaş'ın Yargıtay binasındaki duasını hazmedememiş! '28 Şubat'çı zihniyet tehditler savurdu!

Uğur Dündar, TELE 1'de katıldığı bir programda "Anayasal zorlamalar içerisinde bulunuyorlar. Hukuk nezdinde de gündeme getirilecektir. Yargıtay'ın binasının açılışı ve yeni yargı döneminin başlangıcında Ali Erbaş, biliyorsunuz o fotoğrafı sayın Cumhurbaşkanı ile verdi. Peki soruyorum ben Madem Ali Erbaş, yargı açısından bu kadar önemli. Acaba o açılışını yaptığı yargı binasında kararları imamlar mı veriyor. Versin bunun cevabını bakalım. O zaman bu nereye savruluştur" dedi.