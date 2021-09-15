CHP yandaşı Uğur Dündar da Ali Erbaş'ın Yargıtay binasındaki duasını hazmedememiş! '28 Şubat'çı zihniyet tehditler savurdu!

Yargıtay binası açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası, CHP'ye yakın isimleri rahatsız etmeye devam ediyor.
Mustafa Kemal Atatürk'ün dualar ile açtığı Meclis'i unutup TSK'yı yargıyı, hükümeti hedef alan sözlerle saldıran çukur medyasının başrol oyuncularından biri daha Yargıtay binasındaki açılışa dil uzattı.
Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, TELE 1'de katıldığı bir televizyon programında Yargıtay binasındaki açılışta Ali Erbaş'ın dua etmesi ile ilgili adeta tehditler savurdu.
Uğur Dündar, TELE 1'de katıldığı bir programda "Anayasal zorlamalar içerisinde bulunuyorlar. Hukuk nezdinde de gündeme getirilecektir. Yargıtay'ın binasının açılışı ve yeni yargı döneminin başlangıcında Ali Erbaş, biliyorsunuz o fotoğrafı sayın Cumhurbaşkanı ile verdi. Peki soruyorum ben Madem Ali Erbaş, yargı açısından bu kadar önemli. Acaba o açılışını yaptığı yargı binasında kararları imamlar mı veriyor. Versin bunun cevabını bakalım. O zaman bu nereye savruluştur" dedi.