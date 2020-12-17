Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.12.2020 20:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2020 21:05
    ABONE OL

    'li 'dan 'a A Haber'de kritik soru: gecesi neredeydin?

    Genel Başkan Yardımcısı 17-25 Aralık ihanetinin 7 yılınında A Haber canlı yayınında konuştu. Yıldırım Partisi Genel Başkanı 'a da FETÖ'nün hain darbe girişimi ile ilgili soru yöneltti. '15 Temmuz gecesi neredeydin, hangi ülkedeydin?' diye soran Yıldırım, Babacan'ın 'ye 7 saat uzaklıkta bir ülkede olduğunu ifade etti.

    AHaber

    Genel Başkan Yardımcısı 17-25 Aralık ihanetinin 7 yılınında A Haber canlı yayınında konuştu.

    Yıldırım Partisi Genel Başkanı 'a da FETÖ'nün hain darbe girişimi ile ilgili soru yöneltti. '15 Temmuz gecesi neredeydin, hangi ülkedeydin?' diye soran Yıldırım, Babacan'ın 'ye 7 saat uzaklıkta bir ülkede olduğunu ifade etti.

    FETÖ'nün yargı ve emniyette gerçekleştirdiği ihanetler ilgili şu ifadeleri kullandı:

    BU SORUNUN YANITI ÇOK ÖNEMLİ
    Bugün burada bu programı yapıyorsak 17 Aralık ve 15 Temmuz'un da başarısız olması sayesindedir. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize güç kuvvet hayırlı ömürler versin. Bu Haçlı seferi bitti mi? Bitmedi! FETÖ bitti mi? Bitmedi! Mücadele her kulvarda her kurumda devam ediyor. Bunlar şekil değiştirip devam ediyor. Her zaman için bunlar ayaklarımıza dolanacaklar. Bu ülkede yatırımları engelleyecekler. Bu ülkede kendilerine göre siyasiler bulup onlarla hareket edecekler. Onlarla beraber yola çıkacaklar. Ben buradan soruyorum 15 Temmuz gecesi liderler neredeydi? Bizim için çok önemlidir. 15 Temmuz gecesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan neredeydi? Diğerlerinin nerede oluğunu biliyoruz. Kendisi 7 saat uzaklıkta bir ülkede olduğunu söylüyor. Bu sorunun yanıtı bizim için çok önemli.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel MHP'li Yaşar Yıldırım'dan Ali Babacan'a A Haber'de kritik soru: 15 Temmuz gecesi neredeydin?