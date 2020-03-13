Ali Babacan bu soruya yanıt verebilecek mi?

Ali Babacan şu soruya açık, seçik, kesin ve net bir cevap vermek zorundadır:

"Olacak şey değil ama siz iktidara geldiğinizde... Ya da bir punduna getirip Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı yaptığınızda...

Fetullah Türkiye'ye dönecek mi?"

Evet mi, hayır mı? Bu kadar basit.

Ali Babacan buna cevap vermediği sürece kimseden oy moy beklemesin.

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Ali Babacan" gazıyla hiçbir yere varamayacağını bilmelidir.Bunlar okunmayan adamlardır. Gazeteleri de satmıyor.Okuyucuya değil "birbirlerine" yazıyorlar ve kendi aralarında top çeviriyorlar.Bunlardan biri, örneğin,diye uçtu...O yelkeni, bizim bildiğimiz, kaşarlanmış kızlar açarlar, yeni yeni aşklara.Bunlar aslında Ali Babacancı değil, Abdullah Gülcüdürler. Babacan'ın yerinde İkoncan da olsaydı bir şey değişmeyecekti.Bunlar Davutoğlu'na da ara sıra "rüşvet-i kelam" vermeyi ihmal etmiyorlar, ne de olsa o da Erdoğan'a zararlı ya...