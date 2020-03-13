Ali Babacan bu soruya yanıt verebilecek mi?

İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın o yazısı:
Ali Babacan şu soruya açık, seçik, kesin ve net bir cevap vermek zorundadır:
Bunlar okunmayan adamlardır. Gazeteleri de satmıyor.
Okuyucuya değil "birbirlerine" yazıyorlar ve kendi aralarında top çeviriyorlar.
Bunlardan biri, örneğin, "umuda yelken açıldı" diye uçtu...
O yelkeni, bizim bildiğimiz, kaşarlanmış kızlar açarlar, yeni yeni aşklara.
Bunlar aslında Ali Babacancı değil, Abdullah Gülcüdürler. Babacan'ın yerinde İkoncan da olsaydı bir şey değişmeyecekti.
Bunlar Davutoğlu'na da ara sıra "rüşvet-i kelam" vermeyi ihmal etmiyorlar, ne de olsa o da Erdoğan'a zararlı ya...
YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
Ali Babacan şu soruya açık, seçik, kesin ve net bir cevap vermek zorundadır:
"Olacak şey değil ama siz iktidara geldiğinizde... Ya da bir punduna getirip Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı yaptığınızda...
Fetullah Türkiye'ye dönecek mi?"
Evet mi, hayır mı? Bu kadar basit.
Ali Babacan buna cevap vermediği sürece kimseden oy moy beklemesin.
Ali Babacan "basın amigolarının" gazıyla hiçbir yere varamayacağını bilmelidir.
Bunlar okunmayan adamlardır. Gazeteleri de satmıyor.
Okuyucuya değil "birbirlerine" yazıyorlar ve kendi aralarında top çeviriyorlar.
Bunlardan biri, örneğin, "umuda yelken açıldı" diye uçtu...
O yelkeni, bizim bildiğimiz, kaşarlanmış kızlar açarlar, yeni yeni aşklara.
Bunlar aslında Ali Babacancı değil, Abdullah Gülcüdürler. Babacan'ın yerinde İkoncan da olsaydı bir şey değişmeyecekti.
Bunlar Davutoğlu'na da ara sıra "rüşvet-i kelam" vermeyi ihmal etmiyorlar, ne de olsa o da Erdoğan'a zararlı ya...
YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.