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bu soruya yanıt verebilecek mi?

yazarı , bugünkü köşe yazısında yeni kurulan partilere ilişkin çok çarpıcı tespitler kaleme aldı. Ardıç, amaçlarının kazanmak değil, Erdoğan'a kaybettirmek olduğunu vurgularken, Babacan'a da cevapsız bıraktığı soruları hatırlattı.

  • Güncel
  • 13.03.2020 09:27
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 09:27
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Ali Babacan bu soruya yanıt verebilecek mi?
İşte yazarı 'ın o yazısı:

şu soruya açık, seçik, kesin ve net bir cevap vermek zorundadır:
"Olacak şey değil ama siz iktidara geldiğinizde... Ya da bir punduna getirip Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı yaptığınızda...
Fetullah Türkiye'ye dönecek mi?"
Evet mi, hayır mı? Bu kadar basit.
Ali Babacan buna cevap vermediği sürece kimseden oy moy beklemesin.

Ali Babacan "basın amigolarının" gazıyla hiçbir yere varamayacağını bilmelidir.
Bunlar okunmayan adamlardır. Gazeteleri de satmıyor.
Okuyucuya değil "birbirlerine" yazıyorlar ve kendi aralarında top çeviriyorlar.
Bunlardan biri, örneğin, "umuda yelken açıldı" diye uçtu...
O yelkeni, bizim bildiğimiz, kaşarlanmış kızlar açarlar, yeni yeni aşklara.
Bunlar aslında Ali Babacancı değil, Abdullah Gülcüdürler. Babacan'ın yerinde İkoncan da olsaydı bir şey değişmeyecekti.
Bunlar Davutoğlu'na da ara sıra "rüşvet-i kelam" vermeyi ihmal etmiyorlar, ne de olsa o da Erdoğan'a zararlı ya...

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