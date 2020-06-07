DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin, parti gönüllüleriyle bir araya geldiği Çorum'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HDP İLE İTTİFAK" SORUSU

İdris Şahin, bir gazetecinin, "Seçim olursa nerede olursunuz? Örneğin HDP'nin olduğu bir ittifakta yer alır mısınız?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Kamuoyunun en fazla sormak istediği hadise, 'Efendim HDP ile olur musunuz?' Dünyanın merkezi Çorum'dan ifade ediyorum; Parlamentoya resmi yollardan seçilmiş olan kimseyi ayrıştırıcı, ötekileştirici bir dili DEVA Partisi temsilci ve yöneticileri olarak bizler asla kullanmayacağız."