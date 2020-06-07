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    • 07.06.2020 18:41
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    'ın 'sı 'ye göz kırptı!

    'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım () Partisi gerçek yüzünü gösterdi. Partiden, terör ile ayakta kalan 'ye göz kırpan açıklama geldi. Babacan'ın Genel Başkan Yardımcısı , bir basın mensubunun " olursa nerede olursunuz? HDP'nin olduğu bir ittifakta yer alır mısınız?" sorusuna, "Demokratik yollarla, meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz, görüşme de yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

    Babacan'ın DEVA'sı HDP'ye göz kırptı

    DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin, parti gönüllüleriyle bir araya geldiği Çorum'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    "HDP İLE İTTİFAK" SORUSU

    İdris Şahin, bir gazetecinin, "Seçim olursa nerede olursunuz? Örneğin HDP'nin olduğu bir ittifakta yer alır mısınız?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

    "Kamuoyunun en fazla sormak istediği hadise, 'Efendim HDP ile olur musunuz?' Dünyanın merkezi Çorum'dan ifade ediyorum; Parlamentoya resmi yollardan seçilmiş olan kimseyi ayrıştırıcı, ötekileştirici bir dili DEVA Partisi temsilci ve yöneticileri olarak bizler asla kullanmayacağız."

    KELİME OYUNU: PARTİ KAPATIN

    "Eğer bir engel varsa, suça karıştığı iddia ediliyorsa bu partiyi seçime sokmazsınız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açar davasını, Anayasa Mahkemesi de bu partiyi kapatır."

    MİLLETTEN OY ALMIŞSA SUÇ İŞLEYEBİLİR!

    "Seçime girmiş, devletin resmi mercilerinden seçim yeterliliğini almış ve parlamentoya temsilci göndermişse, artık millet iradesini yok sayamazsınız."

    "HDP İLE İTTİFAK YAPABİLİRİZ"

    "Dolayısıyla demokratik yollarla, meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz, görüşme de yapabiliriz ama seçimler için söylüyorsanız bu ittifakı milletimizle yapacağız."
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