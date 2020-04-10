İşte Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç'ın "Ali Babacan yaşıyor mu?" başlıklı köşe yazısı

Virüse kurban vermedik herhalde, ölse haberi gelirdi...

Yaşıyor ve susuyor.

Sahi, böyle bir adam vardı.

Türkiye'yi kurtaracak büyük adam.

Türkiye batmıştı, "millet aç, aç"tı ya...

Hani Türkiye'yi kurtarmak için parti kuruyor kuruyor da bir türlü kuramıyordu...

Sonunda tuttu, partiyi en olmayacak günde kurdu, salgının başlangıcında!

Ekibini de gene en olmayacak zamanda açıkladı, salgının iyice yayıldığı günlerde.

Kimse üstünde durmadı, en "azgın" muhalif bile önemsemedi.

Zaten ekipte pek öyle tanınmış kimse, "flaş isim" falan da yoktu.

Bir bardak suda yaratılmak istenen fırtına davulcu yellenmesi gibi gürültüye gitti.

Babacan böylece ne müthiş bir "zamanlama ustası" olduğunu da göstermiş oldu.

Davutoğlu bile ara ara kafasını çıkarıp "pislik yapmayı" deniyor, Babacan'dan tık yok.

Oysa medyanın "kalleş kesimi" aportta bekliyor, Babacan iki laf etse onlar dörde beşe katlayıp satacaklar...

I ıh. Tık yok.

Yoksa memleket o kadar da kötü yönetilmiyor mu?

***

Bu kadar iddialı görünen bir adamın şu zor günlerde söyleyecek iki çift sözü olmayacak mıdır?

Şimdi olmazsa ne zaman olacaktır?

Yoksa, tahmin ettiğimizden çok daha dürüst bir adam da, muhalefetin "kuduruk" kesiminin ortaya saldığı pisliklere bulaşmak istemiyor mu?

Öyle ya, "ne gerek var şehir hastanelerine" de diyemez...

Hele hele, rezilliği iyice ele alanlar gibi "virüsü Tayyip çıkardı" hiç diyemez.

Utanır.

Tayyip Erdoğan virüsü bir Çinli'ye "yükleyip" onu Wuhan kentine göndermiş...

İnanılır gibi değil ama bunu da söylediler!

Babacan o kadar alçalacak bir adam değil.

***

Ama yükselecek bir adam da değil.

Babacan lider mider değil ve olamaz. Zaten "lidersiz parti" diye bir ucube yarattı, siz bunu "gerçek başkanın perde arkasına saklandığı parti" diye anlayınız.

Alt tarafı bir "teknik adam"...

Çıkmaz ayın son çarşambasında Başkan Gül'ün kuracağı hükümette ekonomi bakanı falan olur herhalde.

İlk icraatı da IMF'den yüklüce bir borç alıp Türkiye'yi gene emperyalizme yatırmak olur.



YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN