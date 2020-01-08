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  • 08.01.2020 11:57
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 12:14

'ın o açıklamalarına sert tepki: "Şimdiki Ali'ler cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor"

Başkan ’ın katıldığı bir televizyon programında 2008 ekonomisi ve parti kurma çalışmalarındaki ’ın seviciliğini hatırlatmıştı. Başkan Erdoğan’ın bu açıklamalarına cevap verme gereği duyan Ali Babacan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, giderek gelişen ekonomisini ler üzerinden eleştirmek istemesi büyük tepkilere neden olmuştu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , Ali Babacan’ın ucuz siyaset yaptığını söyleyerek, “Şimdiki Ali’ler cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Şimdiki Ali'ler cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor
İşte Dilek Güngör'ün Ali Babacan'ı konu alan o yazısından bir bölüm:

deyince rahmetli Rasim Kaygusuz'un çocukluğumuzun klasikleşen kitap serisini anlatacağımı sanmayın. O dönemin Ali'si saftı, uyanık değildi. Şimdiki Ali'ler ise cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor.

ESKİ KALESİNE GOL ATACAĞINI SANDI ANCAK...
Seyrettiniz mi bilmiyorum. Geçen gün Başkan TV'ye çıktı. Ekonomiyi değerlendirirken 2008'i hatırlattı. İsim vermeden Ali Babacan'ı "Ben 2008'de 'Kriz bizi teğet geçecek' dediğimde, şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar bana karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. Bunlar faizciydi" diye eleştirdi. Partisini kurmak için uygun zamanlamayı (!) bir türlü bulamayan Ali Babacan ise karizmayı çizdirmemek için cevap verme gereğini hissetti. Aklı sıra son 3 yılda faize ödenen parayı rakamsal olarak gündeme getirip, milli gelire oranından bahsetmeyerek eski kalesine gol atacağını sandı. Meseleyi manipüle etmeye kalktı. Fakat ucuz siyasetiyle kaldı.

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