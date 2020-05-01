Can Dündar nasıl ifşa oldu? Firari gazeteci Can Dündar, Twitter'da günü en çok konuşulan ismi oldu. Can Dündar, Twitter'da porno yayın yapan bir hesabın gönderisini beğenince fena yakalandı. Can dündar nasıl ifşa oldu? Can Dündar ne izledi sorularını araştıran vatandaşlar araştırmalara başladı.Can Dündar kimdir?
CAN DÜNDAR NASIL İFŞA OLDU?
Dini ve manevi değerlerimize şimdiye dek birçok kez hücum eden Dündar, şimdi de Ramazan ayında izlediği ahlaksız görüntülerle gündem oldu.
CAN DÜNDAR PORNO GÖNDERİYİ BEĞENDİ
Can Dündar, Twitter'da porno izlerken yakalandı. Sosyal medyada ahlaksızlığın özgür olmasından faydalanan bir hesabın yayınladığı görüntüyü izleyen Dündar, videonun beğenme tuşuna bastı. Bu haber yazılırken Dündar'ın Twitter hesabında video halen duruyordu.
YANLIŞLIKLA "BEĞEN" TUŞUNA BASINCA İFŞA OLDU!
Sosyal medyada benzeri görüntülerin "özgürlük" adı altında kolayca yayılabilir olmasından faydalanan bir hesabın yayınladığı görüntüyü izleyen Dündar, yanlışlıkla videonun beğenme tuşuna basınca ifşa oldu.
TWİTTER'DA ALAY KONUSU OLDU
Can Dündar'ın skandalı sonrası Twitter'da "#SapıkCanDündar" etiketi açıldı. Binlerce vatandaş Can Dündar'a tepki gösterdi. #SapıkCanDündar etiketi kısa sürece TT oldu.
CAN DÜNDAR KİMDİR?
Araştırmacı, gazeteci, televizyoncu ve belgesel yapımcısı.
Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmenidir.
Türkiye'nin yakın tarihi, politikası ve popüler kültür konusunda hazırladığı belgeseller dizileri ile tanınmış bir belgesel yapımcısıdır.
Yaşamı
1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası Ali Rıza Dündar, annesi Öznur Dündar'dır. Çiftin tek çocuğu idi.
Eğitim hayatı
İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1982'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.