PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı

CHP'li İBB'de patlak veren rüşvet ve yolsuzluk skandalıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu İngiliz The Economist dergisinde yayımlanan yazısıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'nin dış politikasını "tutarsız" ve "kişisel hırslarla şekillenmiş" ifadeleriyle İngiliz'e tüm çığırtkanlığıyla şikayet eden İmamoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecini ise "şeffaflıktan uzak, kapalı kapılar ardında yürütülen" bir süreç olarak yorumladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı

560 milyar liralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İngiliz medyasına verdiği demeçte Türkiye'yi şikayet etti.

CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve ʺTerörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı (AA)CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve ʺTerörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı (AA)

The Economist dergisinde "Ekrem İmamoğlu: Türkiye'nin içeride barışı, dışarıda itibarı nasıl sağlayabileceği üzerine" başlığıyla yayımlanan yazıda, İmamoğlu'nun cezaevinden kaleme aldığı mesajlara yer verildi. Makalenin girişinde "Cezaevindeki muhalefet cumhurbaşkanı adayı, 'Demokratik gerilemeyle değil' diye yazıyor" ifadeleri kullanıldı.

CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve ʺTerörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı (AA) (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve ʺTerörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı (AA) (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İNGİLİZLERE TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
İmamoğlu, Türkiye'nin dış politikasını ve Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "tepkisel ve tutarsız" olarak niteledi. Hükümetin bölgesel güç vizyonunu "kişisel hırslarla şekillenmiş" diyerek algı operasyonlarına soyunan İmamoğlu, "İç siyasi hesaplarla şekillenen ve tepkisel bir nitelik taşıyan Türk dış politikası tutarlılıktan yoksundur. Komşu ülkelerle ilişkiler, çatışma ile yakınlaşma arasında sürekli sallanmaktadır" dedi.

CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve ʺTerörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı (AA)CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve ʺTerörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı (AA)

DEMOKRATİK GERİLEME İDDİASI
Yazısında Türkiye'de "demokratik gerileme" olduğunu iddia eden CHP'li İmamoğlu, hükümeti şeffaflık ve meşruiyet eksikliğiyle itham etti.

İmamoğlu, "Partizanlığın ve demokratik gerilemenin damgasını vurduğu bir sistemde kalıcı barış mümkün değildir. Halkımız için barış, baskıyla değil meşruiyetle sağlanabilir" diye yazdı.

CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve ʺTerörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı (AA)CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve ʺTerörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı (AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ HEDEF ALDI
İngilizlere Türkiye'yi şikayet etmeye doyamayan İmamoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılan adımları da hedef aldı.

Sürecin kamuoyuna açık bir şekilde yürütülmediğini iddia eden İmamoğlu, "Hükümet, açık ve kapsayıcı bir ulusal diyalog başlatmalıydı. Bunun yerine kapalı kapılar ardında müzakereleri tercih etti. Bu da meşruiyet ve güven inşa etme fırsatının heba edilmesine yol açtı" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özelden yolsuzluk çıkarması! Türkiyeyi Batıya şikayet etmeye doyamadı | Başkan Erdoğanı hedef aldıCHP lideri Özelden yolsuzluk çıkarması! Türkiyeyi Batıya şikayet etmeye doyamadı | Başkan Erdoğanı hedef aldı

İngilize Fransıza ağladı, Amerikana dilendi! Özgür Özel hızını alamadı Avrupada el pençe divan yalvardı: Erdoğana baskı uygulayınİngilize Fransıza ağladı, Amerikana dilendi! Özgür Özel hızını alamadı Avrupada el pençe divan yalvardı: Erdoğana baskı uygulayın

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
Borsa İstanbul
St. Patrick's Athletic FC - Beşiktaş | CANLI
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı | "Bir daha annelerin gözyaşları akmasın"
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi