CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı

İmamoğlu, "Partizanlığın ve demokratik gerilemenin damgasını vurduğu bir sistemde kalıcı barış mümkün değildir. Halkımız için barış, baskıyla değil meşruiyetle sağlanabilir" diye yazdı.

DEMOKRATİK GERİLEME İDDİASI Yazısında Türkiye'de "demokratik gerileme" olduğunu iddia eden CHP'li İmamoğlu, hükümeti şeffaflık ve meşruiyet eksikliğiyle itham etti.

CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve ʺTerörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı (AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ HEDEF ALDI

İngilizlere Türkiye'yi şikayet etmeye doyamayan İmamoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılan adımları da hedef aldı.

Sürecin kamuoyuna açık bir şekilde yürütülmediğini iddia eden İmamoğlu, "Hükümet, açık ve kapsayıcı bir ulusal diyalog başlatmalıydı. Bunun yerine kapalı kapılar ardında müzakereleri tercih etti. Bu da meşruiyet ve güven inşa etme fırsatının heba edilmesine yol açtı" ifadelerini kullandı.