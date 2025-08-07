CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı

560 milyar liralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İngiliz medyasına verdiği demeçte Türkiye'yi şikayet etti.
The Economist dergisinde "Ekrem İmamoğlu: Türkiye'nin içeride barışı, dışarıda itibarı nasıl sağlayabileceği üzerine" başlığıyla yayımlanan yazıda, İmamoğlu'nun cezaevinden kaleme aldığı mesajlara yer verildi. Makalenin girişinde "Cezaevindeki muhalefet cumhurbaşkanı adayı, 'Demokratik gerilemeyle değil' diye yazıyor" ifadeleri kullanıldı.
İNGİLİZLERE TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
İmamoğlu, Türkiye'nin dış politikasını ve Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "tepkisel ve tutarsız" olarak niteledi. Hükümetin bölgesel güç vizyonunu "kişisel hırslarla şekillenmiş" diyerek algı operasyonlarına soyunan İmamoğlu, "İç siyasi hesaplarla şekillenen ve tepkisel bir nitelik taşıyan Türk dış politikası tutarlılıktan yoksundur. Komşu ülkelerle ilişkiler, çatışma ile yakınlaşma arasında sürekli sallanmaktadır" dedi.