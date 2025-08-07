Son Dakika
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Son şampiyon Galatasaray açılışı Gaziantep deplasmanında yapıyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11'i de netleştirdi. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11...

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezondaki ilk resmi maçını Gaziantep temsilcisi ile yapacak. Galatasaray, yeni sezonda da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk serisini sürdürmeye çalışacak.

Geçen sezonu 14. tamamlayan Gaziantep FK ise sezona yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde girecek. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son şampiyon karşısında kazanarak sezona moralli girmek için mücadele edecek.

SANE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da 11 kez fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Sane, Gaziantep FK müsabakasıyla ilk resmi maç heyecanını yaşayacak.

OSİMHEN VE ICARDİ'NİN DURUMLARI BELİRSİZ

Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in yarınki müsabakada oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen, kampa geç katıldı. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

İki futbolcunun yarın süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

SANTRFORDA BARIŞ ALPER İLK ADAY

Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen veya Icardi'ye görev vermemesi durumunda yarınki karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı santrfor oynatması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında Barış Alper'i ileri uçta oynatmıştı.

NELSSON VE CUESTA'NIN LİSANSLARI ÇIKARILMADI

Yarınki müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçında da mağlup olmadı.

İlk hazırlık müsabakasına İstanbul'da Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u yenen "Cimbom", sonrasında Avusturya'daki kampta Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele etti. Galatasaray, söz konusu maçları 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı.

Hazırlıklarına İstanbul'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup ettikten sonra Serie A'dan Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın maça şu 11'le başlaması bekleniyor;

Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper.

