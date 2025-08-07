Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti

OSİMHEN VE ICARDİ'NİN DURUMLARI BELİRSİZ



Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in yarınki müsabakada oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.



Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen, kampa geç katıldı. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.



İki futbolcunun yarın süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.





SANTRFORDA BARIŞ ALPER İLK ADAY



Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen veya Icardi'ye görev vermemesi durumunda yarınki karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı santrfor oynatması bekleniyor.



Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında Barış Alper'i ileri uçta oynatmıştı.





NELSSON VE CUESTA'NIN LİSANSLARI ÇIKARILMADI



Yarınki müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.



Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.



