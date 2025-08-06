Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Okan Buruk bizzat isim vermişti

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ



Fenerbahçe, sol kanat için Kerem Aktürkoğlu transferini tamamlamak üzere gece yarısı Portekiz'e uçtu. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere maliyeti de ortaya çıktı.





Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Başarılı isim için Benfica'ya ise 25 milyon euro bonservis verilecek.





GALATASARAY'IN TRANSFERDEN ALACAĞI PAY



Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Öyle ki sarı-kırmızılıların, milli futbolcunun sonraki satışının karından yüzde 10 payı bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu transferinin iddia edildiği gibi 25 milyon euroya gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına da 1.3 milyon euro girecek. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuyu Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında göndermişti.