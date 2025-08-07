Son Dakika
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sahte belgelerle e-imza üretilmesine, kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasına ve söz konusu süreçlere ilişkin kendisine yöneltilen iddia ve suçlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sürecin 29 Şubat 2024'te USOM'a gelen bir ihbarla başladığını belirten Sayan, "1 Mart 2024'te de yetkilendirilmiş 7 e-imza sağlayıcısına bilgi veriliyor, yüz yüze kimlik ibrazıyla başvuru alımı geçici olarak durduruluyor. Tüm bu süreçte yürütülen soruşturmada delillendirmenin akamete uğramaması için resmi süreç titizlikle yönetildi, deliller toplandı, güvenlik önlemleri artırıldı." dedi. Sayan, "Çok şükür benim bununla ilgili alnım ak, başım dik. Özellikle mezuniyetlerimle ilgili yazılanları taraflı, art niyetli ve araştırmadan uzak buluyorum." ifadelerini kullandı.

Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi, bu imzaların kamu sistemlerinde ve belgelerde kullanılması konusunda değerlendirmede bulunarak, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elde edilen delilleri savcılıkla paylaştı. Yaptığımız bu denetimlerin ardından sahte kimlikle üretilen 44 e-imza da iptal edildi." dedi.

Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesine, kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasına ve söz konusu süreçlere ilişkin kendisine yöneltilen iddia ve suçlamalara yönelik soruları yanıtladı.

Bazı üniversitelerin dijital sistemlerinde sahte kimliklerle elde edilen e-imzalarla yapılan usulsüz işlemler sonucunda sahte diplomalar düzenlendiğinin kamuoyuna yansıdığına dikkati çeken Sayan, süreci şöyle anlattı:

"29 Şubat 2024'te BTK çatısı altında faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bir ihbar geliyor ve aynı gün inceleme başlatılıyor, 1 Mart 2024'te de yetkilendirilmiş 7 e-imza sağlayıcısına bilgi veriliyor, yüz yüze kimlik ibrazıyla başvuru alımı geçici olarak durduruluyor. Bu tarihten itibaren söz konusu sağlayıcılara ve sağlayıcıların gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldı. Bu inceleme doğrultusunda yapılan tüm işlemler ve log kayıtlarını detaylı inceledik. Burada elde ettiğimiz verileri adli ve idari soruşturmalara delil olması amacıyla kaydettik."

Sayan, bu süreç devam ederken 9 Ağustos 2024'te bir üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi'nde (ÖBS) şüpheli işlemler olduğunun beyan edildiğini anımsatarak, "Bunun üzerinde USOM ekiplerimizin yerinde gerçekleştirdiği tespit ve analizlerde, sahte kimlikle nitelikli elektronik sertifika üretildiği, ÖBS'ye yetkisiz erişim sağlandığı, e-imzanın sahte kimlik kullanılarak bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcı bayisinden alındığı, kimlik bilgileri doğru olmakla birlikte fotoğrafın farklı olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

"SAHTE KİMLİKLE ÜRETİLEN 44 E-İMZA İPTAL EDİLDİ"
Bunun üzerine tüm üniversitelerden tespit edilen 8 başlıktaki log kayıtlarının incelenmesini ve şüpheli işlem tespitlerinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasını talep ettiklerini dile getiren Sayan, "Akabinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. BTK, elde edilen delilleri savcılıkla paylaştı. Yaptığımız bu denetimlerin ardından sahte kimlikle üretilen 44 e-imza da iptal edildi." dedi.

Sayan, hizmet sağlayıcılara resmi yazıyla talimat gönderilerek yüz yüze kimlik ibrazıyla e-imza başvurusunun tamamen kaldırıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm bu süreçte yürütülen soruşturmada delillendirmenin akamete uğramaması için resmi süreç titizlikle yönetildi, deliller toplandı, güvenlik önlemleri artırıldı. Ek önlem olarak da vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla başvuru sahiplerinin tamamına SMS göndererek, adlarına düzenlenen nitelikli elektronik imzaları e-Devlet kapısı üzerinden kontrol etmelerini sağladık. Bu süreçte SMS doğrulama ve süre şartı gibi ilave güvenlik adımlarını da zorunlu hale getirdik. Bütün kritik durumlarda olduğu gibi ilgili kurumlarla yakın işbirliği içinde çalışıyor, gerekli denetimleri ve teknik incelemeleri titizlikle sürdürüyoruz. Her alanda olduğu gibi dijital alanda da bu ülkenin en güçlü koruyucusuyuz. Vatandaşımızın verisini, kimliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

"MEZUNİYETLERİMLE İLGİLİ YAZILANLARI TARAFLI, ART NİYETLİ VE ARAŞTIRMADAN UZAK BULUYORUM"
Bakan Yardımcısı Sayan, üniversite diplomalarına ilişkin eleştirilere de yanıt vererek, şunları kaydetti:

"Ben bu insanların niyetini halis bulmuyorum. Bir diploma çetesi çökertilmiş, BTK ilk andan itibaren sürecin en yakın takipçisi olarak gerekli aksiyonları almış, sorunları çözmüş ama onlar buna odaklanmak yerine benim eğitimimle ilgili yalan yanlış haberleri yaymaya odaklandı çünkü işlerine gelen bu. Çok şükür benim bununla ilgili alnım ak, başım dik. Özellikle mezuniyetlerimle ilgili yazılanları taraflı, art niyetli ve araştırmadan uzak buluyorum. Anadolu Üniversitesinden nasıl 4 tane bölüm bitirebilmişim? Bunu diyen kişiler de okul, üniversite, akademik kariyer görmüş insanlar. Sınavsız ikinci üniversite programlarını bilmiyorlar mı? 'Mevzuata aykırı doktora nasıl olur?' gibi 2016'dan önceki mevzuatı bilmeden 'İki doktora yapılamaz.' deniyor. Bütün yaşama yayılan bir eğitim süreci ve 8 yıllık yoğun çalışmanın çıktısı olan doktoraları sanki bir çırpıda yapılmış gibi yazıyorlar."



