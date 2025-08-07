Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan (Takvim.com.tr)

"SAHTE KİMLİKLE ÜRETİLEN 44 E-İMZA İPTAL EDİLDİ"

Bunun üzerine tüm üniversitelerden tespit edilen 8 başlıktaki log kayıtlarının incelenmesini ve şüpheli işlem tespitlerinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasını talep ettiklerini dile getiren Sayan, "Akabinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. BTK, elde edilen delilleri savcılıkla paylaştı. Yaptığımız bu denetimlerin ardından sahte kimlikle üretilen 44 e-imza da iptal edildi." dedi.

Sayan, hizmet sağlayıcılara resmi yazıyla talimat gönderilerek yüz yüze kimlik ibrazıyla e-imza başvurusunun tamamen kaldırıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm bu süreçte yürütülen soruşturmada delillendirmenin akamete uğramaması için resmi süreç titizlikle yönetildi, deliller toplandı, güvenlik önlemleri artırıldı. Ek önlem olarak da vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla başvuru sahiplerinin tamamına SMS göndererek, adlarına düzenlenen nitelikli elektronik imzaları e-Devlet kapısı üzerinden kontrol etmelerini sağladık. Bu süreçte SMS doğrulama ve süre şartı gibi ilave güvenlik adımlarını da zorunlu hale getirdik. Bütün kritik durumlarda olduğu gibi ilgili kurumlarla yakın işbirliği içinde çalışıyor, gerekli denetimleri ve teknik incelemeleri titizlikle sürdürüyoruz. Her alanda olduğu gibi dijital alanda da bu ülkenin en güçlü koruyucusuyuz. Vatandaşımızın verisini, kimliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."