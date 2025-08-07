Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi, bu imzaların kamu sistemlerinde ve belgelerde kullanılması konusunda değerlendirmede bulunarak, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elde edilen delilleri savcılıkla paylaştı. Yaptığımız bu denetimlerin ardından sahte kimlikle üretilen 44 e-imza da iptal edildi." dedi.
Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesine, kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasına ve söz konusu süreçlere ilişkin kendisine yöneltilen iddia ve suçlamalara yönelik soruları yanıtladı.
Bazı üniversitelerin dijital sistemlerinde sahte kimliklerle elde edilen e-imzalarla yapılan usulsüz işlemler sonucunda sahte diplomalar düzenlendiğinin kamuoyuna yansıdığına dikkati çeken Sayan, süreci şöyle anlattı:
"29 Şubat 2024'te BTK çatısı altında faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bir ihbar geliyor ve aynı gün inceleme başlatılıyor, 1 Mart 2024'te de yetkilendirilmiş 7 e-imza sağlayıcısına bilgi veriliyor, yüz yüze kimlik ibrazıyla başvuru alımı geçici olarak durduruluyor. Bu tarihten itibaren söz konusu sağlayıcılara ve sağlayıcıların gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldı. Bu inceleme doğrultusunda yapılan tüm işlemler ve log kayıtlarını detaylı inceledik. Burada elde ettiğimiz verileri adli ve idari soruşturmalara delil olması amacıyla kaydettik."
Sayan, bu süreç devam ederken 9 Ağustos 2024'te bir üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi'nde (ÖBS) şüpheli işlemler olduğunun beyan edildiğini anımsatarak, "Bunun üzerinde USOM ekiplerimizin yerinde gerçekleştirdiği tespit ve analizlerde, sahte kimlikle nitelikli elektronik sertifika üretildiği, ÖBS'ye yetkisiz erişim sağlandığı, e-imzanın sahte kimlik kullanılarak bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcı bayisinden alındığı, kimlik bilgileri doğru olmakla birlikte fotoğrafın farklı olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.